L’attacco dei giganti: un trailer dark in attesa dei nuovi episodi

L’attesa spasmodica verso gli ultimi episodi dell’anime de L’attacco dei giganti si fa sentire eccome. E lo sa bene anche Crunchyroll, che nelle scorse ore ha pubblicato un trailer alquanto violento in grado di aumentare ancora di più l’hype.

L’attacco dei giganti – Final season parte 2, ultimo atto della trasposizione anime del manga di Hajime Isayama, debutterà il 9 gennaio 2022. L’episodio 76 (ossia il primo di questa nuova produzione animata) si intitolerà Condanna e darà il là ad un’escalation di eventi davvero imperdibile.

Il manga di Hajime Isayama è edito da Panini Comics:

L’evento manga del 2012, lo shonen d’azione più emozionante e travolgente degli ultimi anni, premiato in patria con il prestigioso premio Kodansha come “miglior manga per ragazzi”. Un gigante che compare dal nulla distruggendo le mura della città. Quel giorno, l’umanità ricordò il terrore di essere controllati da loro… l’umiliazione di vivere come uccelli in gabbia. Tutto accadde 107 anni fa. L’intero genere umano… tranne pochi… fu divorato dai giganti. Tutta quella gente finì direttamente nello stomaco di quegli esseri. Fu così che i nostri antenati pensarono di costruire delle enormi mura che i giganti non avrebbero mai potuto oltrepassare. Riuscirono a creare un territorio al riparo dalla minaccia dei giganti, ma…tutto ciò fino a cinque anni fa. Ma ora è il nostro turno, degli esseri umani. D’ora in avanti… saremo noi a divorare i giganti! Adesso finalmente il genere umano può riprendersi la propria dignità. Possiamo vincere. Per l’umanità è il momento… di attaccare!