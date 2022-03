Komi Can’t Communicate: la seconda stagione anime ha una data

Komi Can’t Communicate è diventata una delle migliori commedie romantiche negli anime, quindi è ovvio che i fan sono pronti per la seconda stagione.

Al termine della prima serie, ai fan è stato assicurato che sarebbero arrivati altri episodi e il 2022 segnerà il grande ritorno dello show.

Ora si conferma quando esattamente debutterà la seconda stagione e Komi Can’t Communicate spera di raggiungere i fan entro la metà di questa primavera!

Secondo l’ultimo rapporto, Komi Can’t Communicate ha fissato una data di rilascio per il 6 aprile.

Questo va di pari passo con i rapporti precedenti secondo cui la seconda stagione stava guardando un rilascio primaverile. Ora, l’unica cosa che i fan devono fare è aspettare e segnare il 6 aprile sui loro calendari.

Naturalmente, i fan possono ancora tenere il passo con la serie di successo per gentile concessione di Netflix.

Komi Can’t Communicate sta trasmettendo in streaming la prima stagione su Netflix in questo momento. Per quanto riguarda il manga, la serie è in corso con il suo editore Shogakukan che pubblica settimanalmente nuovi capitoli.

La serie è stata avviata a maggio 2016 da Tomohito Oda. La storia si concentra su una bellezza del liceo di nome Komi che si ritrova inondata di popolarità nella sua nuova scuola.

Il suo deskman Tadano scopre presto che la bellezza stoica soffre di un’estrema fobia sociale e accetta di aiutare Komi a fare 100 amici prima che si diplomi.

Come si può immaginare, Komi impara a parlare con gli altri e Tadano rimane sconvolto quando inizia a maturare sentimenti per il suo nuovo amico.