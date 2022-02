L’Attacco dei Giganti: una sequenza dell’episodio 81 anticipa novità

Una sequenza dell’episodio numero 81 de L’Attacco dei Giganti anticipa novità legate a una guerra completamente nuova.

L’ultimo episodio de L’Attacco dei Giganti rivela di più sulla vita di Ymir e della razza eldiana. Inoltre coglie l’occasione per esplorare i piani attuali di Eren per il mondo al di fuori dei confini di Paradis, il che non va bene per la nazione di Marley.

Una nuova anteprima della prossima puntata dell’ultima stagione dell’anime ci dà un assaggio della guerra imminente per porre fine a tutto.

Il nuovo piano di Eren potrebbe prevedere l’eliminazione dei nemici di Eldia, ma il reggimento scout è ben lungi dal sostenere il loro ex amico, poiché iniziano a rendersi conto che Jaeger è destinato a sradicare chiunque non sia un discendente di Ymir.

Sulla pagina Comicbook viene pubblicato il post dell’account Twitter AOT Wiki che condivide l’anteprima dell’ottantunesimo episodio de L’Attacco dei Giganti.

Di seguito è possibile vedere l’anteprima dell’episodio:

Attack on Titan Episode 81 Preview pic.twitter.com/uRHyxB5SNs — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) February 6, 2022

Nell’anteprima si vedono Armin, Mikasa, Connie e Jean i quali dovranno prendere una decisione importante e capire da che lato schierarsi per la guerra finale.

Se dovessero decidere di schierarsi contro il loro amico, il suo ritrovato potere potrebbe rendere impossibile la vittoria per il Corpo di Ricerca.

L’Attacco dei Giganti: il punto sulla serie anime

Sono rimasti solo pochi episodi in questa quarta e ultima stagione de L’Attacco dei Giganti, e molti fan si chiedono se MAPPA concluderà davvero la storia in questa seconda metà o se ha intenzione di terminare le cose con un potenziale film . Come nel caso della prima metà della quarta stagione e dell’annuncio che una seconda metà era in arrivo, MAPPA potrebbe rivelare le notizie per il futuro del franchise lo stesso giorno del finale.