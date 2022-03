Elden Ring: George R.R. Martin celebra il successo con un cosplay buffo

Elden Ring e George R.R. Martin ormai sono una coppia che scoppia, e ogni giorno leggiamo news diverse tra loro, ma che accomunano inevitabilmente i due campi. Su Twitter lo scrittore de Le cronache del ghiaccio e del fuoco ha celebrato ulteriormente Elden Ring, questa volta però con un metodo tutto particolare.

L’autore infatti, ha sfruttato il casco presente nella Premium Collector’s Edition di Elden Ring appartenente a Malenia (uno dei personaggi più famosi del gioco ormai), per farne un simpatico cosplay; inutile dire l’entusiasmo del pubblico una volta visionato il contenuto.

Risultato comunque strano però per George R.R. Martin, visto e considerato che il suo ultimo post di “successo” risaliva al 2020, quando lo scrittore discuteva della ripresa dei lavori su The Winds of Winter, il sesto romanzo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco, atteso da milioni di fan in ogni piccolo angolo del mondo; ed anche allora aveva ottenuto 30.000 interazioni, quindi per niente paragonabile al post visibile in calce:

Years in the making, ELDEN RING was released last week, and has been taking the gaming world by storm….https://t.co/ANCmJ3V3sQ pic.twitter.com/VMyeXOlN31 — George RR Martin (@GRRMspeaking) March 1, 2022

Da come si può notare ampiamente, di certo il precedente post di Martin discusso in precedenza, non si può paragonare a quello di Elden Ring, che come sempre porta sempre discussioni, condivisioni e click senza pari; un successo enorme scaturito nell’arco complessivo di pochi giorni, davvero incredibile. Non osiamo immaginare se lo scrittore annuncerebbe su Twitter la conclusione della sua saga più famosa.

Elden Ring non smette di essere la colonna portante delle news in queste settimane, e nonostante l’enorme mole di informazioni al riguardo, il titolo FromSoftware desta e dona spesso e volentieri curiosità uniche, volte a stuzzicare la psiche e il palato dei videogiocatori, e in questo caso anche quello degli amanti delle serie televisive. La Lore creata da Hidetaka Miyazaki di certo spicca per originalità e trovate geniali, e questa vicenda riportata è sicuramente, solo la “punta dell’iceberg”. Infatti uno dei tributi più celebri a Martin è avvenuto in-game, per quanto riguarda lo spadone Grafted Blade Greatsword, simboleggiante il Trono di Spade presente ad Approdo del Re.

Elden Ring è disponibile a partire dal 25 Febbraio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC STEAM.