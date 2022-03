Il 2021 è stato un anno davvero incredibile per quanto riguarda la vendita dei manga negli Stati Uniti. Secondo le stime degli analisti di NPD BookScan riportate da IcV2, sono state vendute 24,4 milioni di copie, con un aumento di 15 milioni e un tasso di crescita del 160% rispetto al 2020Secondo le stime degli analisti di NPD BookScan riportate da IcV2, sono state vendute 24,4 milioni di copie, con un aumento di 15 milioni e un tasso di crescita del 160% rispetto al 2020, che sempre e comunque è stato un ottimo anno per le vendite in ambito manga.

Tra i manga più venduti negli Stati Uniti figurano Demon Slayer, One-Punch Man, L’attacco dei giganti, Berserk, My Hero Academia, la produzione di Junji Ito nel suo complesso, Jujutsu Kaisen, Le bizzarre avventure di Jojo, Hanako-kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome e Chainsaw Man. Per My Hero Academia le vendite potrebbero essere flasate secondo gli analisti, e si accenna al fatto che l’opera abbia venduto di più rispetto a quanto riportato.

Il vicepresidente delle vendite di Viz Media, Kevin Hamric, uno dei principali editori di manga negli Stati Uniti, ha detto a ICv2 che nel 2021 i manga hanno rappresentato il 25% della crescita complessiva dell’industria dei libri negli Stati Uniti. Ha inoltre fatto intendere che nel 2022 si potrebbero raggiungere risultati ancora migliori, spiegando che nei primi mesi dell’anno Viz Media ha registrato più vendite rispetto allo stesso periodo del 2021, pure se con una crescita leggermente più lenta.

Rispetto ad alcuni anni fa, dove i prodotti giapponesi erano apprezzati e riconosciuti solo dagli appassionati (salvo prodotti commerciali come Death Note, Dragon Ball, Naruto e via discorrendo) i manga ormai si sono affermati da ogni parte del mondo, e questi dati riportati dalle statistiche americane, di certo la raccontano lunga, in una Nazione dove la maggior parte dei record sono detenuti da Comics supereroistici, che questa volta si trovano di fronte dei degni avversari.

Tra i record troviamo anche Demon Slayer:

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. Fin dal suo esordio il titolo ha mostrato grandi doti narrative e il pubblico di certo non ha atteso per innalzarlo e preferirlo alle sue letture settimanali e mensili; l’incredibile successo è avvenuto anche con la trasposizione in anime, e tra film è serie ha raggiunto inevitabilmente dei record assurdi e unici.