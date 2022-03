Demon Slayer: se Rengoku fosse diventato un Demone?

Kyojuro Rengoku è stato uno dei pilastri fondamentali di Demon Slayer, e più nello specifico, una figura rilevante nel film Demon Slayer Movie: Il treno Mugen. Il lungometraggio ha messo in risalto le doti dell’Hashira della Respirazione della Fiamma, doti che hanno permesso a Rengoku di scontrarsi contro Akaza, nonostante le ferite della battaglia; il gesto non sarà mai dimenticato dai protagonisti della vicenda.

Durante lo scontro però, Akaza ha proposto a Rengoku di diventare immortale, dote che gli avrebbe permesso di allenarsi continuamente per diventare più forte giorno dopo giorno, insieme al fatto di fuggire dai dolori e dai problemi umani. Gli appassionati di Demon Slayer ovviamente sanno che Kyojuro ha rifiutato la proposta, questo lo ricordate, ma immaginate se quest’ultimo avesse accettato la proposta di Akaza nel diventare Demone, sarebbe assurdo no?

TheRealSketchyArtist ha proposto questa macabra trasformazione, realizzando Rengoku in una forma mai vista nell’opera originale: il particolare è che l’uomo nonostante si sia trasformato, non ha abbandonato la via dei cacciatori, dato che possiede ancora la sua Nichirin.

Il resto del corpo invece è completamente mutato e i marchi rossi sono presenti vivamente sul suo corpo, insieme a gli occhi dalla sclera nera e un giallo vivido ed accecante visibile nelle sue pupille, insieme al suo numero come luna crescente.

Ecco la fantastica trasformazione, cosa ne pensate?

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente. Il lavoro svolto con la trasposizione anime ha dato i suoi frutti, e temi e personaggi inerenti alla storia hanno colpito davvero tutti, ma tutti, anche gli insegnanti di matematica.