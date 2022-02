Demon Slayer 2: indici di ascolti da record per la serie

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è insuperabile anche quando si confronta con la televisione.

Mentre il suo primo film ha cancellato i record al botteghino in tutto il mondo, l’anime ha continuato la sua serie in seguito alla pubblicazione della la seconda stagione alcuni mesi fa.

Ora che per il momento la serie è finita , tutti gli occhi sono puntati sugli episodi finali della seconda stagione, e si scopre che le sue ultime valutazioni sono riuscite a battere le Olimpiadi per la medaglia d’oro.

L’aggiornamento viene dal Giappone per gentile concessione di Video Reacher Ltd. e dei suoi ultimi dati.

A quanto pare, il gruppo ha messo insieme le valutazioni televisive per la settimana in cui è andato in onda il penultimo episodio della seconda stagione di Demon Slayer.

È stato lì che i fan hanno appreso che l’episodio della stagione si è classificato su 17,73 milioni di spettatori con poco più del 14% di spettatori complessivi.

Questa valutazione ha reso Demon Slayer uno degli episodi TV più visti quella settimana e ha battuto una forte concorrenza. Nemmeno le Olimpiadi hanno potuto battere l’episodio.

Secondo i dati, 17,23 milioni si sono sintonizzati sulla cerimonia delle Olimpiadi con solo il 13,7% di spettatori.

Chiaramente, Demon Slayer è su un altro livello e non può essere toccato all’estero. I rapporti confermano che l’anime è la terza serie più vista in Giappone in questi giorni e ha battuto abbastanza record di vendite per dimostrarlo.