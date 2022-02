Demon Slayer 2: il trailer celebrativo finale

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba esalta il grande finale della stagione 2 con un nuovo trailer speciale del manga che mostra l’arco narrativo di Entertainment District!

La seconda stagione di Demon Slayer si è conclusa all’inizio di febbraio e con essa l’arco narrativo di Entertainment District della serie manga.

I fan aspettano che la terza stagione della serie, ora confermata, arrivi sugli schermi in futuro.

Dopo la fine della seconda stagione dell’anime, il manga celebra l’arco narrativo della serie Entertainment District con un nuovo trailer speciale che mostra alcuni dei più grandi momenti salienti dell’arco narrativo.

Questo nuovo fantastico trailer dell’arco narrativo mostra perché i fan si sono riversati sul manga sin dall’inizio dell’anime un paio di anni fa.

Qui di seguito è possibile guardare il trailer condiviso dal canale ufficiale Jump Comics di Shueisha su YouTube:

Demon Slayer: la serie anime

Dopo la fine dell’arco narrativo di Entertainment District, è stato confermato che la serie sarebbe tornata per una terza stagione completa in futuro.

Anche senza informazioni ufficiali sul rilascio per i nuovi episodi, si può confermare che la terza stagione riprenderà l’arco narrativo di Swordsmith Village.

Ciò significa anche che alcuni nuovi Hashira si uniranno alla lotta questa volta.

La seconda stagione della serie ha introdotto un livello completamente nuovo ai tipi di combattimenti per cui Tanjiro Kamado e gli altri erano pronti, e la terza stagione porterà queste minacce ancora più in alto poiché ora i ranghi superiori non si tratteranno più.