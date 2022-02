Demon Slayer: cliffhanger nell’ultimo episodio della seconda stagione

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha lasciato tutti i suoi fan senza fiato lasciando Inosuke Hashibira in fin di vita con un cliffhanger! La seconda stagione dell’anime sta rapidamente giungendo al termine e ciò significa che il culmine principale della lotta contro i sei fratelli demoniaci è stato raggiunto.

La posta in gioco ora è più alta che mai e Tanjiro Kamado e gli altri combattono per infliggere qualsiasi tipo di danno concreto, ma stanno solo peggiorando con l’avanzare degli episodi. Sfortunatamente, questo ha raggiunto un nuovo livello mortale con l’ultimo episodio.

Nel nuovo episodio della seconda stagione di Demon Slayer, per la prima volta nell’arco, si vede Inosuke fare squadra con Tanjiro e Zenitsu. Anche se nella lotta contro Daki riescono anche a fare dei progressi importanti, le loro possibilità contro i fratelli mortali rimangono comunque scarse.

Infatti per Inosuke si mette molto male quando negli istanti finali dell’episodio viene ferito gravemente con una pugnalata talmente violenta da perforargli il petto.

Di seguito è possibile guardare la clip di quanto descritto, come riportata su comicbook:

When inosuke got stabbed my heart dropped🤭 pic.twitter.com/nBl82gSCN5 — XoxoRiku (@ThatsRiku) January 30, 2022

Demon Slayer: il punto della situazione dell’anime

Il nono episodio di Demon Slayer dell’arco narrativo “Il Quartiere dei Divertimenti” vede Inosuke e gli altri infliggere danni importanti a Daki. Grazie al loro lavoro di squadra e alla rapidità di pensiero di Inosuke, riescono ad avvicinarsi a Daki e tagliarle la testa con una delle tecniche selvagge di Inosuke.

Da questo punto Inosuke vuole tenere la testa separata il più a lungo possibile per dare a Tengen il tempo di sconfiggere Gyutaro e per un momento sembra davvero che avrà successo perché Daki non è in grado di liberarsi dalla presa.

Ma mentre la loro attenzione era concentrata su Daki, Gyutaro appare improvvisamente dietro Inosuke e lo pugnala trafiggendolo.

Le cose sembrano piuttosto cupe per Inosuke al termine dell’episodio.

La seconda stagione di Demon Slayer ha avuto inizio il 10 ottobre 2021 e sta adattando l’arco narrativo del manga “Il Quartiere dei Divertimenti”.

Gli episodi si possono vedere in Italia con i sottotitoli e in contemporanea con il Giappone su Crunchyroll. Il manga invece è edito da Star Comics.