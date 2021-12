Demon Slayer: un nuova ending per la seconda stagione dell’anime

L’ultimo episodio della seconda parte della seconda stagione dell’anime di Demon Slayer – Entertainment District Arc – ha svelato anche quella che è la nuova ending dell’opera basata sula manga di Koyoharu Gotōge.

Una novità che fa il paio con una narrazione ricca di colpi di scena e che sta entusiasmando gli innumerevoli fan della serie. E che aumenterà ancor di più la notorietà di un titolo semplicemente avvincente.

A seguire l’ending dell’anime citata poc’anzi

L’account Twitter Manga Mogura RE ha annunciato che il 4 febbraio del 2022 uscirà, in Giappone, l’artbook della serie animata tratta dal manga di Koyoharu Gotōge. Ci si augura che ciò avvenga quanto prima anche per il mercato occidentale.

La seconda parte della seconda stagione dell’anime di Demon Slayer è trasmesso, per l’occasione, da Crunhyroll:

Demon Slayer: Entertainment District Arc vede Tanjiro e i suoi compagni affrontare una nuova missione nel quartiere dell’intrattenimento di Yoshiwara e affronteranno il demone Daki (Upper Six), doppiato da Miyuki Sawashiro. Un nuovo episodio speciale darà il via a questa parte della storia che avviene dopo la conclusione dell’arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Aimer canterà la sigla d’apertura “Zankyosanka” e quella di chiusura intitolata “Asa ga kuru”.

Il manga di Koyoharu Gotōge è pubblicato, in Italia, da Star Comics e il diciassettesimo volume verrà rilasciato il 12 gennaio 2022. A seguire la sinossi presa dal sito ufficiale della casa editrice:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!