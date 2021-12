Ultraman: nuova visual e data di uscita della seconda stagione dell’anime

La Tsuburaya Convention 2021 è stato un evento ricco di sorprese e di novità attese da tantissimi fan dell’animazione nipponica. Ebbene, uno degli annunci più eclatanti riguarda la data di uscita della seconda stagione dell’anime di Ultraman.

L’ufficialità in tal senso vede aprile 2022 come mese di debutto sulla nota piattaforma streaming Netflix.

Oltre a ciò, è stata rilasciata una nuova visual ed è stato anche confermato l’ingresso, nel novero dei doppiatori, di Junichi Suwabe (Shoto Aizawa in My Hero Academia) che presterà la propria voce ad Alien Pedant.

Ultraman in Italia

La seconda stagione di Ultraman vede il ritorno alla regia di Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D), il medesimo duo che ha curato Ghost in the Shell SAC_2045. Confermati anche gli studi Production I.G e Sola Digital Arts.

La prima stagione si compone di 13 episodi distribuiti direttamente su Netflix in tutto il mondo il 1 Aprile 2019.

A seguire, la sinossi estratta dal sito ufficiale della piattaforma:

Decenni fa un eroe venuto dal cielo ha portato la pace in tutto il mondo. Ora il figlio di Ultraman deve impegnarsi a salvare la Terra da una nuova minaccia aliena.

Star Comics cura, invece, l’adattamento manga (in lingua italiana) delle produzione animata in computer grafica. A seguire la sinossi estratta dal sito ufficiale dell’editore: