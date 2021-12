Demon Slayer – The Hinokami Chronicles: l’aggiornamento gratuito con Enmu e la squadra di Yushiro e Tamayo

L’ultimo aggiornamento gratuito di Demon Slayer – The Hinokami Chronicles consentirà agli utenti di turno di utilizzare i demoni Enmu e la squadra composta da Yushiro e Tamayo.

Oltre a ciò, è stata implementata anche la modalità a 60fps per gli scontri online.

Demon Slayer – The Hinokami Chronicles consente ai giocatori di rivivere la storia della prima serie anime e del film animato.

Inoltre, c’è anche una modalità battaglia e tra i personaggi giocabili è possibile usare Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, Giyu Tomioka, Sakonji Urokodaki, Sabito, Makomo, Shinobu Kocho, Kyojuro Rengoku e Murata.

La seconda parte della seconda stagione dell’anime di Demon Slayer è trasmessa, per l’occasione, da Crunhyroll:

Demon Slayer: Entertainment District Arc vede Tanjiro e i suoi compagni affrontare una nuova missione nel quartiere dell’intrattenimento di Yoshiwara e affronteranno il demone Daki (Upper Six), doppiato da Miyuki Sawashiro. Un nuovo episodio speciale darà il via a questa parte della storia che avviene dopo la conclusione dell’arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Aimer canterà la sigla d’apertura “Zankyosanka” e quella di chiusura intitolata “Asa ga kuru”.

Il manga di Koyoharu Gotōge è pubblicato, in Italia, da Star Comics e il diciassettesimo volume verrà rilasciato il 12 gennaio 2022. A seguire la sinossi presa dal sito ufficiale della casa editrice:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!