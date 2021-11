Le novità Star Comics di Gennaio 2022 includono volumi rinviati come Sanpei Tribute Edition e The Second Goldfish o il fan book di Demon Slayer e novità come Rasputin il Patriota, Watch Dogs o Secret XXX.

Seguono, dal sito web ufficiale dell’editore e salvo ulteriori ritardi, le novità Star Comics di Gennaio 2022; qui gli annunci di Lucca Comics 2021.

Le novità Star Comics di Gennaio 2022 – 5/11

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FAN BOOK n.1

di Koyoharu Gotouge

€ 19,90

L’acclamatissima serie del maestro Koyoharu Gotouge, dopo aver scalato le classifiche giapponesi, sta ormai conquistando il pubblico di tutto il mondo. A celebrare un simile successo è finalmente in arrivo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Official Fan Book, che oltre a essere il primo fan book ufficiale della serie è anche un art book di grande formato con una pregevole galleria tutta a colori! Naturalmente, non mancheranno presentazioni dettagliate e analisi approfondite di tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra Ammazza Demoni fino alle spietate creature guidate da Muzan Kibutsuji. Ciliegina sulla torta, due contenuti extra esclusivi: gli storyboard di Kisatsu no Nagare, la storia che dopo diverse modifiche ha dato origine a Demon Slayer, e un episodio one-shot inedito ambientato nel “Campus Kimetsu”! Insomma, un’uscita assolutamente imperdibile per i tantissimi appassionati delle avventure di Tanjiro e compagni!

SECRET XXX

QUEER n.24

di Meguru Hinohara

€ 6,90

Shohei lavora come volontario in un negozio specializzato in conigli e si è preso una cotta per Mito, il suo capo, un ragazzo tanto gentile e delicato quanto affascinante. Il giovane aiutante vorrebbe stringerlo forte a sé insieme ai teneri animaletti che accudisce con amore e dedizione, ma un problema di cui in pochi sono a conoscenza gli impedisce di lasciarsi andare…

Fatevi trascinare dalla batuffolosa e sensuale opera di debutto di Meguru Hinohara, un vero e proprio tripudio di batticuori ed erotismo!

Il volume è disponibile anche in una speciale edizione a tiratura limitata che contiene un esclusivo segnalibro in omaggio solo per il primo ordine!

Le novità Star Comics di Gennaio 2022 – 12/11

THE SECOND GOLDFISH

PANPANYA WORKS n.4

di panpanya

€ 9,90

La piccola protagonista dei nuovi episodi firmati “panpanya” indaga alcuni aspetti della quotidianità che siamo abituati a dare per scontati, scoprendo ad esempio che le regole di un gioco semplicissimo come il nascondino possiedono un senso profondo, che l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra con quella di conservare ricordi preziosi, o che esiste una precisa catena produttiva dietro il commercio degli amuleti sacri. La quarta uscita di panpanya works ci accompagna anche stavolta alla scoperta della poesia che si cela nei paradossi della realtà!

Le novità Star Comics di Gennaio 2022 – 19/11

WATCH DOGS LEGION UNDERGROUND RESISTANCE n.1

di Gabriel Germain , Sylvain Runberg

€ 16,90

Sorveglianza di massa, milizie private che mettono ordine nelle strade, criminalità organizzata… La città di Londra è diventata il simbolo di un’oppressione diffusa, e solo i suoi abitanti possono liberarla. Un movimento di resistenza che riunisce hacker geniali e ribelli pronti a combattere, DedSec, si erge per liberare la città dalla terribile situazione. Mentre indaga su misteriose sparizioni nel Kennington Oval Camp, la giornalista australiana Louise Hartford incontrerà Adam Logan, noto come “Spiral”, DJ londinese la cui musica è diventata un simbolo di rivolta. Insieme ad altri compagni di sventura, i due dovranno infiltrarsi nelle alte sfere del potere per svelare la verità.

In questa avventura, al tempo stesso indipendente e complementare al gioco, Sylvain Runberg e Gabriel Germain intrecciano una trama che mescola anticipazione, azione e metafora politica nel cuore di una Londra terrificante (e tuttavia così credibile), a metà tra V per Vendetta, Blade Runner e Black Mirror.

Le novità Star Comics di Gennaio 2022 – 26/11

HORROR THEATER n.1

di Kazuo Umezz

€ 15,00

Una ragazza separata dalla famiglia in tenera età si ricongiunge ai suoi genitori, ma nella nuova casa si troverà a convivere con uno strano bebè che renderà la sua vita uno spaventoso incubo a occhi aperti. Desiderare che una bambola di legno prenda vita può dare esiti edificanti, come in una nota favola, ma anche assolutamente nefasti. Nella società dell’immagine ogni cosa è rapportata all’apparenza esteriore ed è facile quindi che una ragazza poco fortunata in amore finisca con l’incolpare il proprio aspetto fisico, decidendo di seguire una dieta eccessivamente ferrea pur di far colpo sul ragazzo di cui è innamorata. Un conflitto di coppia assume connotati inquietanti quando lei sembra autoconvincersi di essere diventata un insetto. Queste e altre raccapriccianti vicende nella raccolta delle storie brevi più iconiche e memorabili del maestro dell’horror Kazuo Umezz!

RASPUTIN IL PATRIOTA n.1

di Junji Ito, Masaru Sato, Takashi Nagasaki

€ 15,00

Yuki Mamoru, soprannominato “Il Rasputin del Ministero degli Esteri”, viene arrestato dal Dipartimento Investigativo Speciale della procura di Tokyo. L’unico diplomatico capace di stringere rapporti con i vertici dell’Unione Sovietica, nonché uno di quelli che si spende di più per la restituzione delle isole del nord, rimane coinvolto in una “indagine nazionale”: con quale accusa?

Basato sulla storia vera dell’ex diplomatico Masaru Sato, questo manga racconta del suo coraggioso braccio di ferro con il procuratore che, forte della sua appartenenza a una classe privilegiata, è deciso a condannarlo con ogni mezzo, facendo luce su alcuni eventi e figure chiave che hanno determinato gli esiti di un pezzo di storia del nostro passato recente. Atmosfere claustrofobiche e situazioni grottesche si stagliano su “fotografie” dell’epoca riprodotte dalle sapienti matite di Junji Ito, autore già caro alle pagine di Umami.

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE TRIBUTE EDITION n.1

di Takao Yaguchi

€ 12,00

Mentre si trova al fiume a pescare salmoni in compagnia del suo mentore e amico Gyoshin, a Sanpei giunge notizia che chiunque riesca a catturare un esemplare di Kunimasu del lago Tazawa riceverà un premio di cinque milioni di yen… Un’impresa tutt’altro che impossibile per l’abile ragazzo pescatore, se non fosse che quel particolare tipo di pesce d’acqua dolce, noto anche come Kinoshirimasu, sembra essere estinto da più di mezzo secolo!

Tornano finalmente alla ribalta le mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepido pescatore che con la sua viscerale passione ittica ha contagiato orde di ragazzini negli anni Ottanta e Novanta, portandoli a trascorrere interi pomeriggi con la canna da pesca in mano! Per commemorare il primo anniversario della scomparsa del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in un’edizione nuova di zecca, con nuove avventure in volumi di grande formato corredati da pagine a colori. Un personaggio intramontabile per lettori della vecchia e della nuova guardia!