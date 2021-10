Demon Slayer – su Crunchyroll Italia le nuove stagioni

Demon Slayer arriva su Crunchyroll Italia con le nuove stagioni della trasposizione anime.

Si parte il 10 Ottobre 2021 con l’edizione tv de Il Treno Mugen e si proseguirà a Dicembre con l’arco narrativo del quartiere dei divertimenti.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc

Demon Slayer: Mugen Train Arc è composto da sei episodi riadattati con una nuova colona sonora e da un episodio mai visto prima, il primo, che racconta la storia di una missione accettata da Kyojuro Rengoku, per un totale di sette episodi. LiSA torna a cantare la sigla d’apertura dell’anime “Akeboshi” mentre la sigla di chiusura s’intitola “Shirogane”.

Questo arco inizierà in Giappone il 10 ottobre del 2021.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc

Questo arco inizierà in Giappone il 5 dicembre del 2021.

Demon Slayer: Entertainment District Arc vede Tanjiro e i suoi compagni affrontare una nuova missione nel quartiere dell’intrattenimento di Yoshiwara e affronteranno il demone Daki (Upper Six), doppiato da Miyuki Sawashiro. Un nuovo episodio speciale darà il via a questa parte della storia che avviene dopo la conclusione dell’arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Aimer canterà la sigla d’apertura “Zankyosanka” e quella di chiusura intitolata “Asa ga kuru”.