Demon Slayer – data di partenza della Stagione 2 e altre novità

La stagione 2 di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba ha finalmente una data di uscita.

L’arco narrativo del distretto dei piaceri (Kimetsu no Yaiba: Yukaku-hen) debutterà quindi il 5 Dicembre 2021 con un episodio da un’ora.

Aimer interpreterà la canzone della opening Zankyo Sanka (La canzone del riverbero) e quella della ending Asa ga Kuru (L’alba).

A preparare il terreno per la seconda stagione ci sarà la versione televisiva del film Il Treno Mugen.

Si comporrà di sette episodi, incluso un primo episodio totalmente inedito che debutterà il 10 Ottobre 2021 e racconterà il viaggio di Rengoku verso il treno Mugen.

I restanti episodi conterranno circa 70 nuove scene e nuove musiche.

LiSA canterà la opening Akeboshi (Stella del Mattino) e la ending Shirogane (Argento).

Ricordiamo che in Italia la prima stagione e il film di Demon Slayer sono disponibili su Prime Video.

Precipitando così in un sogno infinito!

La prima stagione è disponibile anche su VVVVID e in home video grazie a Dynit:

È il periodo Taisho, Tanjiro vive una vita modesta ma tranquilla tra le montagne insieme alla sua famiglia. Un giorno, quando torna dalla vendita del carbone in città, trova i resti della sua famiglia massacrata dopo l’attacco di un demone. Tanjiro si precipita giù per la montagna innevata con l’unico sopravvissuto, sua sorella Nezuko, sulla schiena. Ma sulla strada, Nezuko improvvisamente incomincia a ringhiare, si sta anche lei trasformando in un demone…