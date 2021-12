Demon Slayer: la data di uscita dell’artbook dell’anime

Il dirompente successo di Demon Slayer contribuisce alla realizzazione di iniziative di vario tipo in grado di accontentare i gusti di qualunque fan dell’opera. Inoltre, i riscontri positivi in merito alla prosecuzione dell’anime accrescono ulteriormente il valore di un titolo destinato a rimanere sulla cresta dell’onda per molto tempo.

Ebbene, l’account Twitter Manga Mogura RE ha annunciato che il 4 febbraio del 2022 uscirà l’artbook della serie animata tratta dal manga di Koyoharu Gotōge.

La pubblicazione in tal senso riguarda, al momento, solo il mercato giapponese. Tuttavia, data la popolarità del manga in oggetto, un’eventuale distribuzione al di fuori dei confini nipponici non tarderà di certo ad arrivare.

L’anime di Demon Slayer su Crunchyroll

La seconda parte della seconda stagione dell’anime di Demon Slayer è trasmesso, per l’occasione, da Crunhyroll:

Demon Slayer: Entertainment District Arc vede Tanjiro e i suoi compagni affrontare una nuova missione nel quartiere dell’intrattenimento di Yoshiwara e affronteranno il demone Daki (Upper Six), doppiato da Miyuki Sawashiro. Un nuovo episodio speciale darà il via a questa parte della storia che avviene dopo la conclusione dell’arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Aimer canterà la sigla d’apertura “Zankyosanka” e quella di chiusura intitolata “Asa ga kuru”.

Il manga di Koyoharu Gotōge è pubblicato, in Italia, da Star Comics e il diciassettesimo volume verrà rilasciato il 12 gennaio 2022. A seguire la sinossi presa dal sito ufficiale della casa editrice: