Demon Slayer: record di voti positivi per il nuovo episodio dell’anime

La messa in onda del primo episodio di Demon Slayer: Entertainment District Arc ha registrato dei riscontri sensazionali. Stando a quanto è stato rilevato nella regione giapponese del Kanto, l’anime ha ottenuto una formidabile valutazione pari al 9.2%.

Insomma, un riconoscimento di tutto rispetto che certifica la qualità oggettiva di un’iniziativa di spessore per uno dei manga più seguiti del momento.

Inoltre, il sito ufficiale di questa produzione animata legata all’opera di Koyoharu Gotouge ha svelato i nomi delle doppiatrici che presteranno la loro voce per le tre mogli di Tengen Uzui.

Il casting in tal senso ha, pertanto coinvolto Shizuka Ishigami (Makio), Nao Touyama (Sao) e Atsumi Tanezaki (Hinatsuru).

La seconda parte della seconda stagione dell’anime di Demon Slayer è trasmesso, per l’occasione, da Crunhyroll:

Demon Slayer: Entertainment District Arc vede Tanjiro e i suoi compagni affrontare una nuova missione nel quartiere dell’intrattenimento di Yoshiwara e affronteranno il demone Daki (Upper Six), doppiato da Miyuki Sawashiro. Un nuovo episodio speciale darà il via a questa parte della storia che avviene dopo la conclusione dell’arco Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Aimer canterà la sigla d’apertura “Zankyosanka” e quella di chiusura intitolata “Asa ga kuru”.

Il manga di Koyoharu Gotōge è pubblicato, in Italia, da Star Comics e il diciassettesimo volume verrà rilasciato il 12 gennaio 2022. A seguire la sinossi presa dal sito ufficiale della casa editrice:

Giappone, albori del ventesimo secolo. Il giovane Tanjiro, un gentile venditore di carbone, vede la sua quotidianità stravolta dallo sterminio della famiglia a opera di un demone. L’unica rimasta in vita è la sorella minore Nezuko, che tuttavia è stata trasformata in un demone a sua volta. Per farla tornare come prima e vendicarsi del mostro che ha ucciso la madre e i fratellini, Tanjiro si mette in viaggio con Nezuko, dando inizio a un avvincente racconto di sangue, spade e avventura!