Demon Slave: svelati i nomi dei doppiatori dell’anime

L’account Twitter dell’anime di Demon Slave ha reso noti i nomi di alcuni doppiatori che prenderanno parte a questa produzione animata.

– Himari Azuma (CV: Yume Miyamoto) – Shushu Suruga (CV: Mari Hino) – Nei Okawamura (CV: Hina Tachibana).

Nessuna novità, invece, sulla data di debutto ufficiale.

Il manga tra le prossime pubblicazioni di Panini Comics

Tra le novità elencate da Panini Comics all’interno di Anteprima 364, c’è anche il nuovo manga di Takahiro Demon Slave. L’opera in questione è illustrata da Youhei Takemura. La sua serializzazione cominciò, invece, nel 2019 con l’ausilio della piattaforma online della Shueisha Shonen Jump +.

Va sottolineato, poi, l’annuncio che fu fatto qualche tempo fa in merito ad una trasposizione animata. Lo sviluppo in tal senso per la platea televisiva è stato affidato alla Seven Arcs, uno studio di animazione fondato, nel 2002, da alcuni ex membri dello storico Studio Pierrot (Yu Yu Hakusho, GTO, Naruto).

UN NUOVO SHONEN DELLO SCENEGGIATORE DI AKAME GA KILL! Parità dei sessi? Un concetto superato! Solo le ragazze possono mangiare i Momo e sviluppare incredibili poteri. Yuki si è dunque rassegnato a un’esistenza monotona e degradante… finché non incontra Kyoka! Diventando suo schiavo, potrà affrontare i mostruosi Shuki…

Demon Slave e non solo: Akame Ga Kill!

Il lavoro più celebre di Takahiro, ossia Akame Ga Kill!, è edito sempre da Planet Manga:

L’obiettivo: estirpare la corruzione che dilaga nell’impero. La missione: costruire un nuovo Stato. Non chiamateli giustizieri: sono assassini! Azione, emozioni e colpi di scena nell’avvincente fantasy a tinte dark di Square Enix che ha ispirato un anime di culto!

Steso dicasi per Akame Ga Kill! Zero:

IL PREQUEL DEL DARK FANTASY DI CULTO AKAME GA KILL! Prima dei Night Raid. Prima degli Jaegers. Ecco a voi il racconto del drammatico passato di Akame e Kurome, due sorelle divise dall’Impero e unite da un destino di sangue e morte.

L’anime di Akame Ga Kill, è invece disponibile su VVVVID: