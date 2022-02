Demon Slayer: svelata la riproduzione delle spade di Tengen

Premium Bandai ha rilasciato un primo video che svela ai fan la riproduzione delle spade di Tengen nella vita reale.

Come riporta Comicbook, la società rivela che il set di armi Sound Hashira sarà venduto al dettaglio per circa $ 228 USD e arriverà questo ottobre per i fan del franchise Demon Slayer.

Qui di seguito ecco un video che mostra le spade del personaggio del manga, visibile sul canale Youtube di Bandai:

Tengen Uzui fa la sua comparsa nella seconda stagione di Demon Slayer, con il Sound Hashira che recluta Tanjiro, Inosuke e Zenitsu nel tentativo di eliminare il flagello demoniaco dall’ Entertainment District e di salvare le sue tre mogli.

Il finale di stagione di Demon Slayer è in arrivo tra pochi giorni, con l’adattamento di Ufotable.

Verrà rilasciato un episodio esteso per avvolgere la storia dell’Entertainment District. Mentre Tengen e Tanjiro sono riusciti a prendere la testa di Gyutaro, con Inosuke e Zenitsu che hanno fatto lo stesso con la sorella demoniaca Daki, sembra che il demone della Luna Superiore sia stato in grado di rilasciare un ultimo attacco che potrebbe segnare il destino dei membri della Demon Slayer Corps.

Lo studio di produzione dietro Demon Slayer deve ancora rivelare se la serie continuerà con una terza stagione o un nuovo lungometraggio.

Ufotable potrebbe fornire suggerimenti, o una rivelazione completa, quando l’ultimo episodio della seconda stagione arriverà questo fine settimana.