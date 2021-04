Jujutsu Kaisen 145 ha finalmente introdotto il Maestro Tengen nella serie! Più seguiamo Yuji Itadori nel mondo della stregoneria, più misteri iniziano a spuntare in ogni nuovo capitolo, e uno dei più intriganti è stato proprio il Maestro Tengen.

Questo essere misterioso è stato presentato come abbastanza forte da mantenere le barriere intorno al mondo del Jujutsu, ed è diventato incredibilmente importante durante l’arco del passato di Gojo. Ora che la minaccia è diventata più grande, la serie sta finalmente introducendo alcuni pezzi grossi.

Jujutsu Kaisen 145 – l’aspetto di Tengen

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 145.

Yuji, Megumi Fushigoro e Yuta Okkotsu si stanno preparando per l’imminente Culling Game di Kenjaku, per cui avevano bisogno di alcune risposte piuttosto importanti su come procedere in questa situazione. Il capitolo precedente della serie li ha visti alla ricerca del Maestro Tengen e con il cliffhanger che lo ha introdotto nella serie.

Jujutsu Kaisen 145 riprende subito dopo che il gruppo di Yuji si è fatto strada nello Star Corridor alla ricerca di Tengen. Vengono presentati a uno strano essere con quattro occhi, e Yuji chiede apertamente perché Tengen abbia questo aspetto. Tengen rivela che dopo essere riuscito a fondersi con la Star Plasma Vessel undici anni fa (quando Riko fu ucciso da Toji Zenin), il suo invecchiamento iniziò a progredire rapidamente.

Notando che la sua autocoscienza come individuo è ora svanita, è diventato essenzialmente tutt’uno con l’identità del mondo dopo 500 anni. È immortale, ma non immune al tempo.

Ora, con Jujutsu Kaisen 145, possiamo finalmente guardare in faccia il Maestro Tengen:

Questa trasformazione in quello che è essenzialmente uno spirito maledetto è un altro problema, ma Tengen continua a rivelare ancora più segreti sul piano di Kenjaku.

Non solo conferma che il vero nome del loro nemico è Kenjaku, ma anche che il suo piano è cercare di fondere questa nuova versione di Tengen (che si è evoluta al punto da diventare l’anima del mondo) con le persone della Terra, gettandola nel caos, poiché questa fusione risulterebbe in una morte istantanea e nell’oscurità per coloro che non sono in grado di assorbire quel potere maledetto.

L’introduzione di Tengen alla serie segna un’importante svolta, ma ora proteggerlo dal piano di Kenjaku diventa molto più importante che mai ed è Yuji un altro problema di cui preoccuparsi per il combattimento in arrivo.

