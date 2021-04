Jujutsu Kaisen 145 ha rivelato un dettaglio essenziale che riguarda Kamo.

Jujutsu Kaisen 145 getta luce su Kamo

ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER! Seguono spoiler su Jujutsu Kaisen 145.

Quando è stato rivelato per la prima volta che il Suguru Geto al centro dei piani malvagi della serie non era in realtà lo stesso Geto che avevamo visto durante il prequel di Jujutsu Kaisen 0 (che riceverà presto un adattamento cinematografico), le sorprese non sono finite lì.

Sappiamo che un cervello parlante si era impiantato nel corpo di Geto dopo essersi fatto strada attraverso diversi altri ospiti nel corso degli anni, come lo stregone Noritoshi Kamo. Ora, finalmente a quel cervello è stato dato un nome.

I misteri che circondano quella prima rivelazione si sono solo accresciuti quando questo cervello ha dato vita a un piano per mandare il mondo del Jujutsu Sorceror nel caos con un nuovo gioco mortale, ma Jujutsu Kaisen 145 ha chiarito un po’ il mistero.

Ora allo stregone dietro questa tecnica maledetta di trasferimento del cervello è stato dato un nome ufficiale: Kenjaku.

Nel capitolo precedente della serie Yuji Itadori, Megumi Fushigoro e Yuta Okkotsu si stanno preparando prima dell’inizio del Culling Game, e per questo sono andati alla ricerca del Maestro Tengen per ottenere alcune risposte alle loro domande più grandi. Proprio durante questo incontro, Tengen rivela il vero nome del cervello, Kenjaku.

Rivela inoltre che si tratta di uno stregone che un tempo abitava il corpo di Noritoshi Kamo e ora risiede in Geto. È stato qui che ha anche spiegato le motivazioni dietro il Culling Game: Kenjaku sta gettando il mondo nel caos per scomporlo e fonderlo con Tengen. Di conseguenza, ciò porterebbe il caos in corso in Giappone nel resto del mondo.

Ora che al cervello è stato dato un nome, c’è ancora molto di più da scoprire su ciò che Kenjaku ha fatto da quando è entrato nel corpo di Kamo. C’è un enorme intervallo di tempo tra i due ospiti nominati, e questo potrebbe spiegare perché la madre di Yuji sembrava condividere le stesse cicatrici sulla fronte di Geto e Kamo.

