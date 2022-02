Demon Slayer: una proposta sconvolgente sorprende Tanjiro

L’ultimo episodio della serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ha davvero scosso Tanjiro Kamado con un’offerta sorprendente.

Il penultimo episodio della seconda stagione, prossima alla conclusione, vede Tanjiro e gli altri affrontare una serie di sfide difficili mai viste. Dopo aver apparentemente eliminato ogni altro combattente, Tanjiro viene lasciato ad affrontare i fratelli demoniaci degli Upper Six da solo.

Come riporta Comicbook, le vicende hanno preso una piega molto diversa rispetto a quanto ci si aspetterebbe dopo un simile cliffhanger.

Gli episodi precedenti della stagione evidenziano le connessioni emotive e tematiche che Tanjiro e sua sorella Nezuko avevano effettivamente condiviso con Gyutaro e Daki. L’episodio più recente lo ha reso più chiaro che mai poiché Gyutaro stabilisce direttamente quella connessione.

Proprio come i fan hanno visto con Akaza nell’arco narrativo di Mugen Train, Gyutaro prova per Tanjiro quanto basta da offrirgli la possibilità di diventare un demone per proteggere “meglio” sua sorella data la sua attuale debolezza come umano.

Demon Slayer: il punto sull’episodio

L’episodio 10 di Demon Slayer: Entertainment District Arc inizia con Tanjiro che capisce di essere l’unico rimasto in piedi che può affrontare Gyutaro.

Insanguinato ed esausto, Gyutaro gli si avvicina e inizia a torturarlo con gioia. Ma quando scopre che Tanjiro stava proteggendo una sorellina, si arrabbia per il fatto che Tanjiro fosse un fratello troppo debole per proteggerla. Percependo un legame simile tra loro due, Gyutaro cerca in realtà di fare di Tanjiro un demone.

Ovviamente, Tanjiro rifiuta, ma è uno sguardo interessante su come operano effettivamente i demoni ed è chiaro che mentre sono intenti a uccidere gli assassini di demoni e gli umani, viene alla luce che i demoni cercano una parvenza di connessione. È il genere di cose che abbiamo visto prima da Rui, e sembra che questo giocherà negli eventi futuri.