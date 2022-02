Demon Slayer: svelata la durata dell’ultimo episodio della stagione

Secondo quanto riporta Siliconera, è stata svelata la durata dell’ultimo episodio della seconda stagione di Demon Slayer.

L’episodio finale di Demon Slayer: Entertainment District Arc durerà 45 minuti. Tale notizia viene confermata direttamente dall’account Twitter ufficiale della serie.

L’episodio andrà in onda il 13 febbraio 2022 in Giappone. Sarà anche trasmesso in simultanea su Crunchyroll e Funimation. Complessivamente, la seconda stagione avrà 18 episodi, di cui 7 dei 18 del Mugen Train Arc.

Nel manga, Muzan tiene un incontro con i demoni della Luna Superiore dopo la fine dell’Entertainment District Arc. Questa è la prima volta che i lettori ricevono un’introduzione ai personaggi di Upper Moon diversi da Akaza. Tuttavia, non è ancora noto se Ufotable abbia intenzione di includere questa scena come la durata extra dell’episodio finale.

Nonostante la fascia oraria delle 23:00 in Giappone, è possibile affermare e dimostrare che sta andando molto bene in termini di ascolti.

Secondo Video Research Ltd., la serie ha un ascolto del 20%. Ciò significa che, inclusi coloro che registrano lo spettacolo e poi lo guardano in un secondo momento, oltre il 20% delle famiglie in Giappone sta guardando Demon Slayer: Entertainment District Arc.

Con così tanti occhi incollati allo schermo e con l’accoglienza estremamente positiva dell’episodio precedente, è sicuro dire che le aspettative sono alte per l’episodio finale della serie.

Demon Slayer: Entertainment District Arc stagione 2, insieme al resto dello spettacolo, è disponibile per lo streaming su Crunchyroll e Funimation. L’ultimo episodio della serie tratta dal manga disegnato da Koyoharu Gotōge andrà in onda il 13 febbraio 2022.