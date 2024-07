Tra le uscite J-POP Manga del 10 luglio 2024 troviamo Smoking Behind the Supermarket with you di Jinushi, la commedia romantica premiata come miglior webcomic ai Next Manga Award 2022 e nominata ai Premi Kono Manga Ga Sugoi! e Manga Taisho!

Sasaki, è un uomo di mezza età stanco ed esaurito dal lavoro. Le sue uniche fonti di gioia sono le amate sigarette e il sorriso di Yamada, la cassiera del supermercato. Una sera, sfinito, vaga fino a lì in cerca di consolazione… ma Yamada non c’è. Nel momento di massima disperazione, però, viene invitato a fumare in un angolino dietro il negozio da una ragazza con un look un po’ particolare che sembra conoscerlo bene…

Anche i supercattivi avranno diritto a qualche giorno di relax tra un piano di conquista del mondo e l’altro, giusto? Arriva il primo volume di Mr. Villain’s Day Off di Yuu Morikawa, l’esilarante commedia slice of life, resa famosa dall’Anime su Crunchyroll, sulle giornate di riposo del temuto supercriminale extraterrestre noto come il “Generale”.

Dopo l’uscita in cofanetto sono disponibili da questa data in volume singolo Summer Ghost 1 e Tokyo Higoro – Giorno Per giorno 1.



Arriva inoltre sugli scaffali l’atteso secondo volume della seria coreana Boy’s Love Wet Sand e continuano Call Of The Night 15, Medalist 8, Takahashi del negozio di biciclette 3.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 10 luglio.

Le uscite J-POP Manga del 10 luglio 2024

RISTAMPE

Voci e altre storie – JUNJI ITO COLLECTION

Made in Abyss 2

The Legend of Zelda – A link to the past (Shotaro Ishinomori)

USCITE DIGITALI

Call of the night 15

Takahashi e il negozio di biciclette 3

Radiant 1