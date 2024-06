Tra le uscite J-POP Manga del 26 giugno 2024 troviamo Tokyo Higoro, la miniserie in tre volumi di Taiyo Matsumoto, lo straordinario autore di Sunny, Ping Pong, I gatti del Louvre e Number 5, che racconta dall’interno il mondo dell’editoria manga attraverso la storia di un editor in pensione. Un’opera struggente e poetica che sarà disponibile completa all’interno di un esclusivo box da collezione.

Shiozawa, storico editor di un’importante casa editrice di manga, decide di andare in pensione anticipata. Nel mezzo del sentiero della sua vita, abbandonato senza più àncora nel mare delle proprie angosce, Shiozawa si ritrova a riflettere su cosa abbia significato e su cosa significhi ancora per lui il manga: è solo lavoro, una forma espressiva o un ambiente di affetti e amicizia?

Secondo una leggenda metropolitana l’aeroporto abbandonato ai margini della città è infestato dal cosiddetto “fantasma estivo”, lo spirito di una giovane donna che si è tolta la vita e che è possibile evocare accendendo fuochi d’artificio. È l’incipit di Summer Ghost, l’adattamento manga di Yoshi Inomi, in due volumi raccolti in cofanetto, del celebre anime di realizzato da Otsuichi e Loundraw. Ma quella che inizia come una storia che sembra seguire tutti i classici stereotipi da ghost story prende poi una piega del tutto inaspettata quando tre studenti delle scuole superiori decidono di evocare lo spettro…

Sugli scaffali a fine giugno anche il primo volume della folle serie fantasy ad alto tasso erotico Rosen Garten Saga con la variant cover realizzata da Krisfits.

Prosegue Initial D, l’adrenalinico manga di formazione ambientato nel mondo del racing, con il nono volume della serie che sarà disponibile sia in versione regular che in edizione speciale con un esclusivo gadget in allegato.

Continuano Blue Giant Supreme 5, Radiant 18, Devillady 8, Drifters 7, Hyouka 15 e Girl Crush 3.

Le uscite J-POP Manga del 25 giugno 2024

RISTAMPE

I diari della speziale 9, 10, 11

YorHa: Assalto a Pearl Harbor 1

The Climber 2, 3

Made in Abyss 2

Frieren – Oltre la fine del viaggio 5, 6, 8

Hell’s Paradise Jigokuraku 5, 8, 10

Mazinger Z di Go Nagai 4, 5, 6

HoriMiya 1

Oshi no Ko 1

Tokyo Revengers 3

Golden Kamui 1, 4

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 10, 11

The Promised Neverland 1

17 Anni BOX VOL. 1.-4

USCITE DIGITALI

Drifters 7

Initial D 9

Squalificati – Ranger Reject 8 e 9

