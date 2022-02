Demon Slayer: ecco il primo poster della terza stagione!

Demon Slayer ha tenuto i fan all’oscuro del suo futuro, ma ovviamente tutte le voci erano vere.

Oggi, lo show ha detto addio alla sua ultima stagione e ha confermato che Ufotable sta lavorando alla terza stagione in questo momento.

Il grande annuncio è arrivato pochi istanti dopo che Demon Slayer ha mandato in onda il suo finale emozionante per la seconda stagione, e c’è un poster che anticipa ai fan di ciò che accadrà.

Tale anticipazione è stata condivisa oggi, poco dopo la fine della seconda stagione di Demon Slayer.

Il finale stesso si è chiuso con un teaser che mostrava due personaggi principali della terza stagione.

Non è passato molto tempo prima che il poster venisse pubblicato, in cui è possibile trovare volti familiari che abbelliscono la grafica.

Qui di seguito ecco il poster presente sull’account Twitter ufficiale americano:

A sinistra si può vedere che Muichiro Tokito tiene una mano sulla sua spada. Il combattente è vestito con le sue solite vesti, e viene mostrato che i capelli di Tokito hanno sfumature grigio-blu alle punte. Nonostante la sua età, il ragazzo sembra perfettamente capace e Tanjiro imparerà sicuramente molto dal ragazzo.

Il poster di Demon Slayer mostra anche Love Hashira a destra. Mitsuri Kanroji è difficile da non riconoscere visti i suoi capelli vibranti e le trecce a forma di cuore. L’eroina usa una spada come tutte le altre, ma la sua arma agisce come una frusta il più delle volte. Sarà un’introduzione divertente per Izuku e il suo momento arriverà non appena la terza stagione uscirà.

Demon Slayer: il punto sull’anime

Non si può affermare quando l’anime tornerà con nuovi episodi. Si sa che Ufotable ha un programma di produzione generoso, quindi i fan potrebbero non ricevere alcun aggiornamento fino al 2023.

Se l’attesa significa una maggiore qualità dell’animazione, i fan di Demon Slayer saranno di certo più che felici.

Dopotutto, l’anime è noto per la sua arte stellare e se questo significa che siamo bloccati ad aspettare la terza stagione, beh, è una piccola concessione da fare.