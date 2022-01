Tutte le sale dove vedere Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen

Dal 17 al 20 gennaio sarà possibile assistere nelle sale del Circuito UCI Cinemas all’anime diretto da Haruo Sotozaki che ha polverizzato ogni record in Giappone e nel Mondo con oltre 450 milioni di euro incassati. Di seguito l’elenco degli orari e delle sale dove vedere Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen.

La storia racconta di Tanjiro e i suoi compagni che, completata la riabilitazione presso la Villa delle Farfalle, ricevono dal corvo del legame (una specie di ricetrasmittente per ricevere gli incarichi) la loro prossima missione: devono raggiungere il treno Mugen, dove oltre 40 persone sembrano essere scomparse in un brevissimo lasso di tempo. Tanjiro e Nezuko, insieme a Zenitsu e Inosuke, si uniscono a uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni, il Pilastro delle Fiamme Rengoku Kyojuro. Il gruppo si troverà ad affrontare il demone a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta precipitando così in un sogno infinito.

UCI Cinemas: quando e dove vedere Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen

Le multisale che proietteranno Demon Slayer – The Movie: Il Treno Mugen dal 17 al 19 gennaio alle 18:00 e alle 20:00 sono UCI Bicocca (MI), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM) e UCI Porta di Roma (RM).

Quelle che lo proietteranno il 17 e 18 gennaio alle 18:00 e alle 20:00 e il 19 gennaio alle 20:00 sono UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Moncalieri (TO) e UCI Roma Est (RM).

UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Torino Lingotto (TO) e UCI Verona (VR) lo proietteranno il 17 e 18 gennaio alle 18:00 e alle 20:00.

UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze (FI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI MilanoFiori (MI), UCI Perugia (PG), UCI Piacenza (PC), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN) e UCI Sinalunga (SI) lo proietteranno il 17 gennaio alle 18:00 e alle 20:00 e il 18 gennaio alle 20:00.

UCI Arezzo (AR), UCI Showville Bari (BA), UCI Cagliari (CA), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Certosa (MI) e UCI RedCarpet Matera (MT) lo proietteranno il 17 e 18 gennaio alle 20:00.

