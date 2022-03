Demon Slayer: un professore va a lezione con il cosplay di Akaza

Demon Slayer fin dalla sua uscita in cartaceo ha strappato tutti i record possibili non solo come prodotto giapponese diffuso in Europa, ma anche nel resto del Pianeta affermandosi come una sorpresa gradita ed eccellente. Il lavoro svolto con la trasposizione anime ha dato i suoi frutti, e temi e personaggi inerenti alla storia hanno colpito davvero tutti.

La notorietà di Demon Slayer è stata davvero incisiva e divertente in questo caso, dato che un professore è diventato virale su Reddit, grazie ad un cosplay dell’omonimo manga. L’uomo insegnante di matematica ha tenuto una lezione ai suoi studenti in versione Akaza, scatenando l’ilarità e la simpatia di tutto il “pubblico”.

Gli accessori che richiamavano il personaggio saltano immediatamente all’occhio: i capelli dalle tinte rossicce e la giacchetta scarlatta non lasciavano dubbi, insieme ai tratti distintivi del demone della luna crescente creati con il bodypaint sia sul corpo che sul viso, in maniera anche egregia se vogliamo, anche se amatoriale. Il professore non si accontenta e durante la spiegazione non esita ad eseguire anche la posa da combattimento di Akaza, pronto a lanciare uno dei suoi devastanti e violenti attacchi.

In calce il video in questione ripreso da uno studente:

La cultura pop in Giappone ha sempre un altro tono e ancora una volta la tesi è confermata; un professore che arriva in cosplay a scuola per pure piacere e divertimento soprattutto per i suoi studenti è davvero incredibile e su questo la popolazione in questione non lascia dubbi. L’enorme affezione verso i loro prodotti è veramente senza tempo, e col passare degli anni la loro passione, ed anche il rispetto verso queste forme di intrattenimento, non accenna a fermarsi.

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba è un manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge, e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020. Fin dal suo esordio il titolo ha mostrato grandi doti narrative e il pubblico di certo non ha atteso per innalzarlo e preferirlo alle sue letture settimanali e mensili; l’incredibile successo è avvenuto anche con la trasposizione in anime, e tra film è serie ha raggiunto inevitabilmente dei record assurdi e unici.