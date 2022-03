One Piece Red: Rufy si presenta con un nuovo storyboard

Un nuovo storyboard del prossimo film di One Piece che ritrae Rufy è stato condiviso!

Rufy sembra andare incontro a un cambiamento per il film in uscita che arriverà in Giappone quest’estate.

Dal nuovo storyboard su presente, si vede Cappello di Paglia sfoggiare un nuovo look, come parte dell’Arco di Wano, che si svolge in un ambiente molto più simile Giappone feudale che altro.

Attualmente, la Guerra per Wano continua a imperversare, con lo sguardo di Rufy che gli viene effettivamente strappato via mentre continua a combattere contro il capitano dei Pirati Bestia, Kaido, che ha una presa di ferro sulla nazione isolata e sta cercando di diventare il il prossimo re dei pirati stesso.

One Piece Red: il film

Il mondo di One Piece è destinato a diventare un po’ più grande quest’anno, con il quindicesimo film del franchise One Piece: Red.

Questo coglie l’occasione per riportare in vita uno dei più grandi spavaldi che è stato assente da così tante avventure di Monkey D. Rufy e i pirati di Cappello di paglia: Shanks.

Shanks è responsabile per aver contribuito a maturare il sogno di Rufy, e per avergli inavvertitamente dato il Frutto del Diavolo.

Ha svolto un ruolo importante nel mondo della Grand Line da quando Eiichiro Oda ha creato per la prima volta gli Shonen.

Il film promette di concentrarsi molto di più su Shanks di quanto abbiamo visto negli ultimi anni mentre i fan tentano di decifrare quali nuovi misteri sarà svelato nel quindicesimo film del franchise.

Eiichiro Oda ha dichiarato in passato di avere in mente un finale per il suo franchise di Shonen. Non sorprende che il mangaka stia cogliendo l’occasione per riportare alcuni personaggi tanto attesi nel mondo della Grand Line.

Anche se il produttore del film ha recentemente affermato che la sequenza temporale del film potrebbe essere difficile da decifrare, ci si aspetta che il quindicesimo film abbia comunque delle ripercussioni importanti sui Pirati di Cappello di Paglia.