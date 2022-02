One Piece: un probabile episodio originale in corso in sviluppo

One Piece non è una delle serie anime a cui si pensa quando vengono menzionati gli archi di riempimento.

Nonostante abbia oltre 1.000 episodi al suo attivo, la serie tiene le cose in riga e non ha accumulato molti filler ad oggi.

Ovviamente, i fan non si preoccupano dell’occasionale episodio originale, ed è così che si sentono in questo momento. Dopotutto, è uscito un nuovo rumor che suggerisce che One Piece sta per inaugurare un rapido episodio originale ambientato a Wano.

I fan sanno poco altro sull’episodio originale di One Piece, ma nessuno rifiuterebbe la possibilità di rivisitare Ace. Il personaggio rimane una sorta di leggenda nel fandom e la sua perdita durante l’arco di Marineford fa ancora male fino ad oggi.

Quando il manga ha confermato che Ace aveva una storia con Wano nel passato, i fan erano entusiasti di rivedere il pirata anche attraverso dei flashback.

Questo episodio potrebbe non essere tratto dal manga ma attenzione; non si tratta di un episodio filler.

Si parla di un episodio che adatta il manga ma presenta anche contenuti extra che non sono presenti nel manga.

One Piece: il manga

Si tratta di un manga scritto e disegnato da Eiichirō Oda, serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 22 luglio 1997.

La casa editrice ne raccoglie periodicamente i capitoli in volumi formato tankōbon, di cui il primo è stato pubblicato il 24 dicembre. L’edizione italiana è curata da Star Comics, che ne ha iniziato la pubblicazione in albi corrispondenti ai volumi giapponesi il 1º luglio 2001.