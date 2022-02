One Piece: Star Comics annuncia l’edizione speciale di One Piece 100

L’editore di Star comics ha annunciato questa mattina l’edizione speciale di One Piece 100 con box a tiratura limitata che comprenderà anche una serie di gadget.

La Road to 100 è quasi giunta a destinazione, e al Comicon (Napoli) sarà disponibile la Celebration Edition di ONE PIECE n. 100.

Il primo manga in Italia a tagliare il traguardo dei cento numeri è anche il primo ad aver raggiunto la prima posizione nella classifica generale dei libri più venduti nella settimana di uscita.

Per celebrare il traguardo, l’editore presenterà il volume in un cofanetto speciale progettato dal designer Fabrizio Verrocchi.

Il box, in tiratura limitata, sarà arricchito esternamente da una stampa in lamina dorata e da un doblone in rilievo sul coperchio.

All’interno del box, oltre al volume numero 100 nella speciale Celebration Edition dotata di sovraccoperta in PVC trasparente, ci sarà spazio per inserire anche le edizioni celebrative dei volumi 98 e 99 (non inclusi nel box).

Il volume sarà accompagnato da una particolarissima “pergamena”: un esclusivo e lunghissimo poster a colori da srotolare che raffigura tutti, ma proprio tutti, i personaggi più importanti della storia, sigillato da un originale bracciale in tessuto personalizzato ONE PIECE e Star Comics.

Infine, all’interno del box sarà presente un messaggio del maestro Eiichiro Oda per ringraziare e omaggiare i suoi milioni di lettori.

L’edizione speciale è in arrivo il 20 aprile 2022 al prezzo di 18€.

Di seguito ecco un assaggio di quello che sarà presente all’interno del cofanetto:

One Piece: il manga

Pubblicato da Star Comics sin dagli esordi, l’avvincente serie manga nata dal genio del maestro Eiichiro Oda, in vent’anni ha battuto innumerevoli record di vendite.

One Piece è stato definito il “manga dei record”. La saga racconta le avventure di una banda di pirati capitanata da Rufy, un giovane intenzionato a diventare il re dei pirati.

Ad oggi One Piece ha raggiunto una tiratura di oltre 400 milioni di copie in circolazione solo in Giappone, cui si sommano gli oltre 80 milioni di volumi in circolazione all’estero, per un totale di 490 milioni di copie in tutto il mondo.