One Piece: annunciata la scomparsa di un doppiatore

Il mondo di One Piece annuncia la scomparsa di un doppiatore Toshiya Ueda all’inizio di questo mese.

Il mondo degli anime ha perso un altro grande talento. Si tratta dell’attore che ha prestato la sua voce ad alcuni personaggi importanti e ha anche dato prova del suo talento con le versioni giapponesi dei film d’animazione americani.

L’agenzia di talenti che ha rappresentato Toshiya Ueda ha detto questo riguardo alla morte dell’attore:

“Il nostro attore Toshiya Ueda Reiwa è morto all’età di 88 anni l’8, 4 febbraio. La cerimonia funebre si è svolta solo dai parenti per volontà della famiglia in lutto. Vorremmo esprimerti la nostra sincera gratitudine per la tua gentilezza durante la tua vita .”

I personaggi doppiati dall’attore

Con opere del calibro di The Promised Neverland e One Piece che gli hanno assegnato alcuni dei suoi ruoli più importanti, l’88enne, al momento della sua morte, ha anche dato la voce di Owl per numerosi giochi e film Disney, inclusi artisti del calibro di di The Book of Pooh, Piglet’s Big Movie e Kingdom Hearts 2 solo per citarne alcuni.

Nella lunga e popolarissima serie Shonen di One Piece, Ueda ha interpretato il ruolo di Nefetari Cobra, il dodicesimo re del regno di Arabasta e padre di Vivi, un personaggio che ha dei profondi legami con Rufy e i suoi Pirati di Cappello di Paglia.

Visto per l’ultima volta durante il Levely Arc, Nefatari non ha avuto alcun ruolo durante l’Arco di Wano o la successiva guerra che è scoppiata tra i Cappelli di Paglia e i Beast Pirates.

Un altro ruolo a cui ha dato vita di recente è stato il demone più anziano noto come Vylk, apparso per la prima volta nella seconda stagione di The Promised Neverland.

Il demone anziano ha svolto un ruolo significativo nel mediare una tregua tra gli umani e il demone prima che lo spettacolo si concludesse con il finale della seconda stagione, informando il resto della sua specie che potevano usare una fonte di cibo diversa dai bambini.

Mentre l’anime è giunto al termine, Amazon sta lavorando a un adattamento live-action per l’est con il Giappone che ha recentemente rilasciato anche un film live-action.