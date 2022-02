One Piece: svelata la statua di Roronoa Zoro a Kumamoto

Il governo della prefettura di Kumamoto ha svelato la statua di bronzo di Roronoa Zoro posta all’Ozu Central Park in Giappone. L’account ufficiale di One Piece ha trasmesso la presentazione in diretta su YouTube. Oltre alla presentazione, la trasmissione prevedeva anche spettacoli di danza e musica a tema dei residenti locali.

Come riportato il sito Siliconera, l’account Twitter ufficiale di One Piece ha pubblicato alcuni scatti dove è possibile ammirare la statua dello spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia.

Di seguito ecco a voi le foto:

Zoro è uno dei principali protagonisti di One Piece e un membro fondatore dei Pirati di Cappello di Paglia. Come nelle serie anime e manga, la statua di Zoro mostra il personaggio che brandisce tre katane, una delle quali è nella sua bocca.

In particolare, la statua si basa sull’aspetto del personaggio dopo il salto temporale. Presenta anche dettagli minori come la cicatrice sull’occhio sinistro e punti di sutura al petto.

Nello streaming di inaugurazione ci sono bambini della zona che ballano con costumi a tema One Piece, suonano la musica dell’anime e praticano il Kendo.

Verso la fine, uno spadaccino professionista di Iaido ha dimostrato come abbattere un palo di tatami.

La statua di Zoro fa parte di uno sforzo in corso per rivitalizzare la prefettura dopo che un grande terremoto ha colpito l’area nel 2016. Il terremoto mortale ha provocato molti morti o feriti, con migliaia di persone costrette a evacuare.

Il progetto è iniziato quando il creatore di One Piece Eiichiro Oda, originario di Kumamoto, ha deciso di aiutare la sua prefettura natale attraverso una collaborazione con Shueisha. La statua di Zoro, dopo quella di Nami, è la nona della serie, con Jinbe che è la statua successiva e finale.

One Piece: Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno un’unica illustrazione.

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 10.