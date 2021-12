King e il suo volto – One Piece 1035

Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere! Attenzione: quello che scriveremo in questo articolo contiene SPOILER. Se sei quindi sensibile a questo argomento non leggere!

Viene mostrato il risultato dello scontro tra Sanji e Queen. Con l’ultimo potentissimo calcio, Sanji sconfigge Queen facendolo volare via da Onigashima. La ragazza vicino a Sanji è spaventata, ma lui le consegna Chuji, il suo animaletto.

Sanji si sente male e sviene, così la ragazza chiede aiuto per curarlo. Si passa allo scontro tra Zoro e King. Zoro ha ferito King e gli ha spezzato la maschera. Zoro ha capito che quando King fa scomparire la sua fiamma sulla schiena si muove più veloce, ma è più vulnerabile. Vediamo il volto di King.

I subordinati di Kaido affermano che se riveleranno informazioni sui Lunaria al Governo saranno ricompensati con 100 milioni di Berry. Allora King avvolge la sua spada con le fiamme e colpisce i suoi subordinati. Zoro chiede spiegazioni sulla sua razza, ma King si trasforma in pterodattilo e lo attacca.

Il combattimento continua, ma Zoro si deve sbrigare, altrimenti Enma gli risucchierà tutto l’Haki.

Inizia un breve flashback sul modo in cui Kaido e King si sono conosciuti. Erano entrambi prigionieri a Punk Hazard. Loro scappano distruggendo il laboratorio e Kaido fa di King il suo braccio destro. Zoro e King usano potenti attacchi, ma entrambi schivano il colpo. King usa il potere della sua spada per rubare quelle di Zoro, ma lui si allontana, allora King inizia a muoversi velocemente, ma anche Zoro inizia ad attaccarlo ferocemente. King genera un immenso drago di fuoco con la sua spada, ma Zoro taglia a metà quel drago. Zoro colpisce King con un colpo potentissimo e gli taglia un’ala.

Il manga

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99 e annunciato il volume 100

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

