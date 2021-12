Sanji VS Queen – One Piece 1034

Il capitolo inizia mostrando le esplosioni su tutta Onigashima. La donna ferita da Sanji non vuole scappare finché non ritrova il suo cucciolo di nome Chuji. Momonosuke non riesce a creare le nuvole per far tornare indietro l’isola, allora decide di afferrare le nuvole create da Kaido per bloccare l’avanzamento dell’isola, per fare in modo che non cada su Wano.

Continua lo scontro tra Sanji e Queen. Queen è in grado di utilizzare tutte le tecniche dei fratelli di Sanji: spara raggi laser, usa bracci robotici e produce elettricità. Sanji riesce a tenergli testa. Queen rivela che vuole dimostrare di essere uno scienziato migliore di Judge, usando le tecniche del Germa 66. All’improvviso Queen diventa invisibile, allora Sanji decide di muoversi a super velocità per non farsi vedere.

La donna che è stata colpita da Sanji, non vedendo nessuno cerca di recuperare il suo topolino Chuji. Queen la vuole ferire, perché era stato rifiutato da lei. Sanji capisce che prima era stato Queen a colpirla, diventando invisibile. Sanji, con i suoi calci potenziati dell’Haki e dal suo Esoscheletro, colpisce Queen in tutte le parti del corpo.

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

Il 3 Settembre, inoltre, ha debuttato la nuova edizione Jump Remix.

Recentemente è stato annunciato un nuovo Film di One Piece

In Italia esce per Edizioni Star Comics, che ha pubblicato la celebration edition del volume 98 e del volume 99:

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

