One Piece Film Red, il teaser trailer ufficiale di annuncio

L’annuncio ufficiale di One Piece Film Red è arrivato con la trasmissione dell’episodio 1000 della serie anime che dal 1999 sta adattando il manga di Eiichiro Oda.

Segue il teaser trailer ufficiale di annuncio:

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirigerà One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold).

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita è prevista per il 6 Agosto 2022.

Aspettando One Piece Film Red

La serie anime va in onda dal 20 Ottobre 1999 sull’emittente giapponese Fuji TV.

In Italia Crunchyroll la diffonde in simulcast nell’edizione sottotitolata dalla saga del paese di Wa e sta recuperando gli archi narrativi precedenti.

Su Italia 2 è in onda la saga di Punk Hazard in prima visione tv doppiata dal 20 Ottobre 2021.

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre e il volume 101 arriverà a Dicembre.

La storia è entrata nella fase finale.

In Italia esce per Edizioni Star Comics.

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom.

Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.

Netflix sta realizzando la serie live action.