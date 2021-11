One Piece di Netflix – Taz Skylar si allena a tirare calci come Sanji

Il cast della serie live action Netflix basata su One Piece è stato finalmente reso noto, come vi abbiamo riportato.

Taz Skylar, che nella serie interpreta Sanji, ha pubblicato un video che lo vede allenarsi a tirare calci come il cuoco della Ciurma di Cappello di Paglia.

Eccolo mentre si allena:

Completano il cast principale Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu (Seiya nel live action dei Cavalieri dello Zodiaco) nella parte di Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami e Jacob Romero Gibson nella parte di Usopp.

Se sta per diventare il Re dei Pirati, avrà bisogno di un equipaggio. One Piece è in arrivo su Netflix. pic.twitter.com/S4fKMlRzwL — Netflix Italia (@NetflixIT) November 10, 2021

La serie live action basata sul manga One Piece di Eiichiro Oda è una produzione Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf).

Steven Maeda è lo showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) è lo sceneggiatore, Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e il maestro Oda sono i produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è uno dei progetti che festeggiano i 20 anni di One Piece.

Adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Dawn e si comporrà di 10 episodi.

Il primo episodio della prima stagione si intitola Romance Dawn e vede Matt Owens e Steven Maeda come autori del copione.

A proposito di One Piece

Eiichiro Oda ha iniziato la serializzazione di One Piece il 22 Luglio 1997; il volume 99 è stato pubblicato il 4 Giugno 2021 in Giappone, mentre il volume 100 è disponibile dal 3 Settembre.

Le copertine dei volumi 99, 100 e 101 comporranno una illustrazione unica.

La storia è entrata nella fase finale.

La serie anime va in onda dal 20 Ottobre 1999 sull’emittente giapponese Fuji TV e sta per arrivare all’episodio 1000.

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics, mentre l’anime è disponibile su Crunchyroll e va in onda su Italia 2.

La storia segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom.

Raccogliendo man mano attorno a sé una ciurma di pirati variegata e affiatata, composta dai più grandi specialisti in ogni settore – dalla navigazione all’arte della spada, dalla scienza medica alla balistica –, Rufy esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro ONE PIECE, inseguendo contemporaneamente il sogno di succedere al leggendario Gol D. Roger come nuovo Re dei pirati.