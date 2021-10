Saint Seiya – le ultime novità sul film

Saint Seiya – Knights of the Zodiac, il film live action sui Cavalieri dello Zodiaco, arriverà prossimamente sul grande schermo.

Andy Cheng (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), responsabile delle coreografie, dei combattimenti e delle scene d’azione, ha parlato del film a Variety.

Cheng ha confermato che le riprese del film si sono concluse la scorsa settimana a Budapest.

Obiettivo dei realizzatori è di creare qualcosa di unico, che abbia radici nella cultura asiatica e un fascino universale — stesso obiettivo di Shang-Chi, nonostante il tempo di realizzazione e il budget non siano gli stessi del film Marvel.

Il budget, non confermato ufficialmente, dovrebbe essere di circa 60 milioni di dollari.

Per Toei Saint Seiya – Knights of the Zodiac è la prima parte di un franchise che potrebbe includere sei o sette film.

Nonostante sia ancora in produzione la pellicola ha già trovato una distribuzione globale attraverso Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Mackenyu Arata, interprete di Pegasus, ha tutte le carte in regola per lanciare il prossimo super eroe asiatico e diventare una importante star internazionale.

È il figlio del compianto Sonny Chiba e grazie a suo padre pratica le arti marziali fin da piccolo, ma a differenza di altri artisti marziali asiatici recita in Inglese da madrelingua.

Il look del film è vicino al materiale originale e la trama è adattata dall’originale, ma l’azione non è la stessa: non può essere tanto veloce come nelle pagine del manga.

Saint Seiya – staff e cast

Tomasz Baginski (The Witcher) dirige Saint Seiya – Knights of the Zodiac su sceneggiatura di Josh Campbell e Matt Stuecken.

Il cast principale finora confermato include:

Mackenyu Arata (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) interpreta Seiya;

(Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) interpreta Seiya; Madison Iseman (Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Sienna/Saori;

(Jumanji, So Cosa Hai Fatto) è Sienna/Saori; Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) è Alman Kiddo;

(Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) è Alman Kiddo; Famke Janssen (X-Men);

(X-Men); Nick Stahl (Fear the Walking Dead);

(Fear the Walking Dead); Diego Tinoco (On My Block) è Nero di Phoenix;

(On My Block) è Nero di Phoenix; Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman).

Il film dovrebbe uscire a Primavera 2023.

Acquista l’action figure Anime Heroes Seiya di Pegasus