Saint Seiya – le 3 sinossi del film

Il film Saint Seiya – Knights of the Zodiac è tornato alla ribalta nei giorni scorsi dopo un lungo silenzio con l’annuncio del cast principale.

Ricordiamo gli attori:

Mackenyu Arata (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) nel ruolo di Seiya;

Madison Iseman (Jumanji, So Cosa Hai Fatto) nel ruolo di Sienna;

Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) nella parte di Alman Kiddo;

Famke Janssen (X-Men);

Nick Stahl (Fear the Walking Dead);

Diego Tinoco (On My Block) nella parte di Nero di Phoenix;

Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman).

Insieme al cast è stata diffusa la sinossi del film, di cui abbiamo tre versioni: quella per l’American Film Market del 2018 e quelle americana del The Hollywood Reporter e giapponese di Toei.

Saint Seiya – le sinossi del film

American Film Market 2018

“Un giovane problematico risponde alla chiamata per convertirsi nel Sacro Guerriero di Pegasus, al fine di salvare l’umanità da minacciose forze mitologiche.”

The Hollywood Reporter 21/9/2021

“In quella che si definisce una storia delle origini, Mackenyu interpreta Seiya, un orfano di strada ed eroe principale del franchise.

Quando una energia mistica nota come Cosmo si risveglia in lui, Seiya inizierà un viaggio per conquistare l’armatura di Pegasus dell’Antica Grecia e sceglierà da che parte stare in una battaglia sovrannaturale per il destino di Sienna (Iseman), una ragazza che lotta per controllare il suo potere divino.

Bean interpreta il mentore chiamato Alman Kiddo, un uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri, che lui fondò quando scoprì la dea reincarnata.

Tinoco ha la parte interessante di Nero/Phoenix, un uomo assoldato per assassinare la dea vulnerabile.”

Toei Animation 22/9/21

“In Knights of the Zodiac, il protagonista orfano Seiya è interpretato da Mackenyu Arata.

Seiya sta cercando sua sorella che lo abbandonò quando era un bambino.

Affronta il suo destino quando incontra una giovane misteriosa chiamata Saori (Sienna nella versione in Inglese).

Il film è una spettacolare storia di azione che si sviluppa intorno a una forza chiamata Cosmo e a una armatura dell’Antica Grecia chiamata Veste Sacra (Cloth) di Pegaso.”

Il film dovrebbe uscire a Primavera 2023.

