Saint Seiya: trapela la finestra di uscita del film

Saint Seiya – Knights of the Zodiac ha visto concludere le riprese nei giorni scorsi in Ungheria e Croazia.

Secondo il portale Yahoo.co.jp il film live action che adatta le vicende dei Cavalieri dello Zodiaco dovrebbe uscire nel corso della Primavera del 2023.

Precedentemente si era parlato di un arrivo nei cinema durante il 2022, restiamo quindi in attesa di aggiornamenti ufficiali.

Il film racconterà una storia delle origini e vede protagonista Seiya, orfano cresciuto in strada ed eroe del franchise.

Quando una energia mistica nota come Cosmo si risveglia in lui, Seiya inizia un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus.

Sceglierà da che parte stare nella battaglia sovrannaturale per il destino di Sienna, una ragazza che si sforza di controllare i suoi poteri divini sulle cui tracce c’è Nero/Ikki di Phoenix assoldato per ucciderla.

Alman Kiddo è l’uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri che ha fondato quando ha scoperto la dea reincarnata.

Tomasz Baginski (candidato all’Oscar per il corto animato Katedra, The Witcher) dirige il film di Saint Seiya per Toei e Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Andy Cheng (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) è il coordinatore degli stunt e dei combattimenti.

Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) sono gli autori della stesura più recente della sceneggiatura.

Toei distribuirà il film in Giappone, mentre Sony Pictures Worldwide Acquisitions lo distribuirà all’estero a esclusione della Cina e del Medio Oriente.

Il cast di Saint Seiya – Knights of the Zodiac include:

Mackenyu Arata (Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) nel ruolo di Seiya;

(Pacific Rim: Uprising, Rurouni Kenshin Saishushu The Final) nel ruolo di Seiya; Madison Iseman (Jumanji, So Cosa Hai Fatto) nel ruolo di Sienna;

(Jumanji, So Cosa Hai Fatto) nel ruolo di Sienna; Sean Bean (Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) nella parte di Alman Kiddo;

(Game of Thrones, Il Signore degli Anelli) nella parte di Alman Kiddo; Famke Janssen (X-Men);

(X-Men); Nick Stahl (Fear the Walking Dead);

(Fear the Walking Dead); Diego Tinoco (On My Block) nella parte di Nero di Phoenix;

(On My Block) nella parte di Nero di Phoenix; Mark Dacascos (John Wick: Parebellum, Hawaii Five-O, Crying Freeman).

