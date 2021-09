Saint Seiya – Knights of the Zodiac: primo sguardo a Seiya e Marin dal set del film

Saint Seiya – Knights of the Zodiac, il film live action dei Cavalieri dello Zodiaco, si mostra nelle prime immagini dal set del film.

Tomasz Naumiuk, direttore della fotografia, ha pubblicato su Instagram alcuni scatti che mostrano Seiya in tenuta da allenamento e Marin/Castalia in armatura.

A giudicare dai tag a indossare l’armatura di Marin dovrebbe esserci Caitlin Hutson, una delle responsabili delle scene di azione.

La Hutson potrebbe essere la controfigura di Famke Jansenn, il cui ruolo non è ancora noto.

Di seguito un video che lo stesso direttore ha girato durante le riprese insieme a Mackenyu Arata (Seiya) e Mark Dacascos:

Il film racconterà una storia delle origini e vede protagonista Seiya, orfano cresciuto in strada ed eroe del franchise.

Quando una energia mistica nota come Cosmo si risveglia in lui, Seiya inizia un viaggio per conquistare l’antica armatura greca di Pegasus.

Sceglierà da che parte stare nella battaglia sovrannaturale per il destino di Sienna, una ragazza che si sforza di controllare i suoi poteri divini sulle cui tracce c’è un uomo assoldato per ucciderla.

Alman Kiddo è l’uomo che recluta Seiya nell’ordine dei Cavalieri che ha fondato quando ha scoperto la dea reincarnata.

Tomasz Baginski (candidato all’Oscar per il corto animato Katedra, The Witcher) dirige il film di Saint Seiya per Toei e Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

Andy Cheng (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) è il coordinatore degli stunt e dei combattimenti.

Josh Campbell e Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) sono gli autori della stesura più recente della sceneggiatura.

Toei distribuirà il film in Giappone, mentre Sony Pictures Worldwide Acquisitions lo distribuirà all’estero a esclusione della Cina e del Medio Oriente.

Le riprese si sono concluse in Ungheria e in Croazia.

