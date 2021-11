Gli episodi di One Piece e Fire Force su Italia 2 il 10 Novembre 2021

Gli episodi di One Piece e Fire Force su Italia 2 il 10 Novembre 2021 portano a 12 le puntate della saga di Punk Hazard finora trasmesse e a 14 la seconda stagione dell’anime basato sul manga di Atsuhi Ohkubo.

A seguire titoli e sinossi degli episodi di questa settimana sul canale 66 del digitale terrestre, in onda dalle 21:15 circa in prima visione tv doppiata.

One Piece – La Saga di Punk Hazard

Episodio 10

Due anni dopo! L’incontro tra Luffy e Law

Rufy e gli altri, sempre in groppa a Barbabruna, arrivano sul luogo dello scontro appena concluso constatando l’accaduto.

Episodio 11

Caesar clown: lo scienziato malvagio

Tashigi riferisce di sospettare che gli incidenti segnalati nei dintorni di Punk Hazard coprano, in realtà, numerosi rapimenti di bambini.

Episodio 12

La furia di Chopper: I terribili esperimenti del Master

Il samurai parte alla ricerca del suo busto e Sanji, sentendosi responsabile per lui, decide di raggiungerlo insieme a Brook e Zoro.

Gli episodi più recenti di One Piece sono disponibili in streaming su Crunchyroll, nella edizione in lingue originale con sottotitoli.

Fire Force – Stagione 2

Episodio 13

Gli occhi gemelli

Il capitano Burns fa rivelazioni al Joker e Benimaru che capiscono di dover rivolgere l’attenzione alle Industrie pesanti Haijima e non alla Chiesa del Sacro Sol.

Episodio 14

Il mietitore cinereo

Shinra è invitato dalle Haijima per un esperimento per analizzare i suoi poteri e decide di sfruttare l’occasione per indagare sulla natura losca della corporazione.

Ricordiamo che gli episodi di Fire Force sono disponibili anche in streaming su Mediaset Play e che Yamato Video pubblicherà l’edizione home video dell’anime.