One Piece – ecco il cast della serie Netflix

Netflix ha finalmente svelato il cast principale della serie live action che adatta il One Piece di Eiichiro Oda.

Iñaki Godoy è Monkey D. Luffy, Mackenyu è Roronoa Zoro, Emily Rudd è Nami, Jacob Romero Gibson è Usopp, Taz Skylar è Sanji:

Il messaggio di Eiichiro Oda:

A special message from Eiichiro Oda, ONE PIECE creator:

"We’ve been working with Netflix and Tomorrow Studios on the massive project that is the Hollywood live action series adaptation of ONE PIECE! How many years has it been since it was announced, right? I know, I know!" (1/5) pic.twitter.com/Fihyy7iaiF

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) November 9, 2021