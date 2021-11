Il nuovo film di The Seven Deadly Sins e tanto altro ancora.

Le novità anime di Netflix per il 2022 sono state presentate nel corso di un evento streaming dedicato.

Tra le novità anime di Netflix per il 2022 troviamo il nuovo progetto anime di The Seven Deadly Sins e la seconda stagione di Ghost in the Shell SAC_2045.

Aggretsuko Stagione 4, invece, sarà disponibile già il 16 Dicembre:

Seguono le informazioni diffuse, ricordandovi l’arrivo imminente di Jojo Parte 6: Stone Ocean.

Le novità anime di Netflix per il 2022

Thermae Romae Novae è il nuovo anime che adatta il manga di Mari Yamazaki.

Inizialmente previsto per quest’anno, arriverà nel corso del 2022 con Kenjiro Tsuda nel ruolo di Lucius:

Exception è una serie horror spaziale ideata dal romanziere e regista Hirotaka Adachi, anche noto come Otsuichi, che vanta il character design originale del maestro Yoshitaka Amano (Final Fantasy).

Ghost in the Shell SAC_2045 tornerà su Netflix con i 12 episodi della seconda stagione.

Vampire in the Garden è l’anime originale di Wit Studio che avrebbe dovuto esordire nel 2021; di seguito la nuova key visual:

Netflix distribuirà gli adattamenti anime degli spin-off di Detective Conan The Culprit Hanzawa e Zero’s Tea Time:

Kotaro wa Hitori Gurashi (Kotaro Lives Alone), dal seinen manga di Mami Tsumura, debutterà a Primavera 2022:

The Orbital Children è la serie anime originale in sei episodi di Mitsuo Iso, autore di Denno Coil, che arriverà il 28 Gennaio 2022:

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh è il film in due parti incentrato su Tristan di cui vi abbiamo dato notizia ieri.

Gli studi Alfred Imageworks e Marvy Jack realizzano il film sotto la supervisione di Noriyuki Abe (Bleach):

Tiger & Bunny 2 arriverà su Netflix a Primavera 2022 e racconterà una storia ambientata dopo il film The Rising:

Sempre a Primavera debutterà la stagione 2 di Ultraman e di seguito possiamo guardare gli Ultraman protagonisti:

Ad Agosto 2022 sarà la volta dell’anime basato sullo spin-off Kakegurui Twins realizzato dallo studio Mappa: