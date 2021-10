Detective Conan – annunciati due nuovi anime

L’universo narrativo animato di Detective Conan si arricchisce di due nuovi anime che adatteranno altrettanti spin-off.

Shogakukan ha infatti annunciato che i manga derivati Meitantei Conan Hannin no Hanzawa-san di Mayuko Kanba e Meitantei Conan Zero no Tea Time di Takahiro Arai godranno una trasposizione anime.

Di seguito le key visual:

E il teaser video di annuncio:

Mayuko Kanba ha lanciato Hannin no Hanzawa-san sulle pagine di Shonen Sunday S di Shogakukan nel Maggio 2017 e il volume 6 uscirà in Giappone il 18 Ottobre.

Il gag manga ruota attorno alle silhoutte nere dei criminali che compaiono nel manga principale.

In Italia è inedito.

Takahiro Arai serializza Zero no Tea Time dal Maggio 2018 su Shonen Sunday e prende il posto della serie principale quando questa è in pausa.

Al momento si compone di 4 volumi, il quinto è previsto per il 18 Ottobre.

Star Comics lo pubblica in Italia:

SCOPRIAMO LA VITA QUOTIDIANA DELL’UOMO DALLE MOLTEPLICI IDENTITÀ

Da Bourbon, super agente degli Uomini in Nero, a Rei Furuya, agente segreto della NPA, senza dimenticare Toru Amuro, detective privato e cameriere del Café Poirot: qual è il trucco per gestire parallelamente questi tre ruoli senza perdere la testa?! Di certo è necessaria una routine decisamente impegnativa e… tutta da scoprire!

Ricordiamo che recentemente è stato annunciato anche l’anime basato sullo spin-off Detective Conan – La Saga dell’Accademia di Polizia – Wild Police Story di Takahiro Arai.

