The Seven Deadly Sins – in arrivo il film Grudge of Edinburgh per Netflix

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh è il nuovo film anime originale basato sui personaggi del manga di Nakaba Suzuki.

Si comporrà di due parti e avrà per protagonista Tristan; farà da ponte tra The Seven Deadly Sins e il sequel Four Knights of the Apocalypse, di cui è in cantiere l’anime.

Le due parti usciranno su Netflix, come le produzioni precedenti, a partire dal 2022 e saranno realizzate in computer grafica.

Nakaba Suzuki serializza Four Knights of the Apocalypse (Nanatsu no Taizai – Mokushiroku no Yon-kishi) dal 27 Gennaio 2021 sulle pagine di Weekly Shonen Magazine.

Il volume 4 uscirà il 17 Novembre 2021 in Giappone.

In Italia, come la serie precedente e gli spin-off, uscirà per Edizioni Star Comics.

L’annuncio è arrivato a Lucca Comics and Games 2021:

Ai tempi del suo regno, re Arthur Pendragon profetizzò l’arrivo di quattro terribili guerrieri destinati a portare la distruzione nel mondo: i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse.

Il giovane Percival, figlio del Cavaliere Sacro di Camelot Ironside, è il Cavaliere della Morte.

Nonostante il suo titolo lasci presagire tutt’altro, in realtà Percival è un ragazzino vivace, ingenuo e pure che conduce una serena quotidianità sotto le amorevoli cure del nonno. Ma la comparsa di un misterioso figuro mascherato porrà fine per sempre alla sua pace.

È tempo di tornare nel meraviglioso e avventuroso regno di Britannia, nell’atteso seguito del best seller del maestro Nakaba Suzuki – The Seven Deadly Sins.