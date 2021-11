Il sequel di Seven Deadly Sins uscirà per Edizioni Star Comics.

Four Knights of the Apocalypse diventa un anime

Four Knights of the Apocalypse, il sequel di Nanatsu no Taizai – The Seven Deadly Sins, diventerà un anime.

L’annuncio trapela dalle pagine del numero 50 di Weekly Shonen Magazine, ufficialmente in vendita la prossima settimana.

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni, restiamo in attesa.

Nakaba Suzuki serializza Four Knights of the Apocalypse (Nanatsu no Taizai – Mokushiroku no Yon-kishi) dal 27 Gennaio 2021 sulle pagine di Weekly Shonen Magazine.

Il volume 4 uscirà il 17 Novembre 2021 in Giappone.

In Italia, come la serie precedente e gli spin-off, uscirà per Edizioni Star Comics.

L’annuncio è arrivato a Lucca Comics and Games 2021:

Ai tempi del suo regno, re Arthur Pendragon profetizzò l’arrivo di quattro terribili guerrieri destinati a portare la distruzione nel mondo: i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse.

Il giovane Percival, figlio del Cavaliere Sacro di Camelot Ironside, è il Cavaliere della Morte.

Nonostante il suo titolo lasci presagire tutt’altro, in realtà Percival è un ragazzino vivace, ingenuo e pure che conduce una serena quotidianità sotto le amorevoli cure del nonno. Ma la comparsa di un misterioso figuro mascherato porrà fine per sempre alla sua pace.

È tempo di tornare nel meraviglioso e avventuroso regno di Britannia, nell’atteso seguito del best seller del maestro Nakaba Suzuki – The Seven Deadly Sins.