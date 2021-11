Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean – la data di uscita su Netflix

Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean arriverà a Dicembre in esclusiva su Netflix, come vi abbiamo riportato.

Il servizio video ha ora annunciato che i 12 episodi dell’anime che adatta la parte 6 del manga di Hirohiko Araki saranno disponibili in tutto il mondo dal 1 Dicembre 2021.

Segue il trailer di annuncio:

Florida, Stati Uniti, 2011.

Dopo un incidente d’auto con il fidanzato, Jolyne Kujo cade in una trappola ed è condannata a 15 anni da trascorrere nella prigione statale di massima sicurezza di Green Dolphin Street, nota anche come “l’Acquario”. Mentre si trova sull’orlo della disperazione, riceve dal padre un ciondolo che risveglia in lei un misterioso potere. “In questo mondo ci sono cose più terribili della morte, e ciò che succede in questo carcere è una di queste”. Il messaggio di un misterioso ragazzino che appare a Jolyne, eventi inspiegabili che si susseguono, l’orribile verità raccontata dal padre durante una visita e un nome, DIO… Riuscirà Jolyne a uscire da questa prigione? I destini della famiglia Joestar e di DIO s’intrecciano da secoli. Che lo scontro finale abbia inizio!

Kenichi Suzuki (Jojo Parti 1-3) supervisiona Le Bizzarre Avventure di Jojo Parte 6: Stone Ocean per la regia di Toshiyuki Kato (Diamond Is Unbreakable, Così parlò Rohan Kishibe) presso David Production (Fire Force).

Yasuko Kobayashi torna a curare la composizione della serie, mentre Masanori Shino (Black Lagoon, No Guns Life) si occupa del character designer.

Shun’ichi Ishimoto (Jojo – Vento Aureo) è il designer degli Stand, Yoshikazu Iwanami torna dirigere il suono e Yugo Kanno (Jojo parti 3-5) a comporre la colonna sonora.

Hirohiko Araki ha serializzato il manga originale sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 7 Dicembre 1999 all’8 Aprile 2003 (17 volumetti).

In Italia è disponibile per Star Comics.