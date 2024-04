Kaiju No. 8: svelato il numero ufficiale degli episodi dell’anime

Kaiju No. 8 ha finalmente fatto sul suo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione anime, come parte del programma primaverile di quest’anno. E l’anime ha rivelato il numero ufficiale di episodi di Kaiju No. 8. Molto probabilmente questo è il debutto più atteso di quest’anno, e c’è molto fermento attorno a questo progetto, dato tutto ciò che implica. Ma poiché l’anime si sta preparando a raccontare la storia di Kafka Hibino, c’è stata anche la domanda sulla durata di questa prima stagione dell’anime.

Dunque la prima stagione dell’anime di Kaiju No. 8 durerà per 12 episodi. Quindi questo significa che l’anime avrà un unico ciclo di episodi e si concluderà quando il programma della primavera di quest’anno terminerà a fine giugno. Non sarà una stagione così lunga come alcuni fan si sarebbero aspettati, ma sarà comunque un successo.

L’anime di Kaiju No. 8 ha ufficialmente presentato in anteprima il suo primo episodio ed è disponibile in streaming sia su Crunchyroll che su X. Ogni nuovo episodio debutterà simultaneamente in tutto il mondo nello stesso momento in cui sarà presentato in Giappone, e di seguito riportiamo la sinossi dell’anime.

“In un mondo afflitto da creature minacciose note come Kaiju, Kafka Hibino aspirava ad arruolarsi nelle Forze di Difesa Giapponesi per sconfiggerle. ‘Spazziamo via i Kajju insieme’ dice il protagonista principale rivolgendosi alla sua amica d’infanzia, Mina Ashiro. Nel corso del tempo, le circostanze della vita li hanno portati a prendere strade separate e lo costringendo Hibino ad abbandonare la sua ambizione di una vita. Così, si ritrova a lavorare come impiegato presso la Monster Sweeper, Inc., un’impresa di pulizie professionale specializzata nella pulizia dei resti dei Kaiju.

Nel frattempo, Mina Ashiro è diventato il Capitano della terza Divisione delle Forze di Difesa. Allo stato attuale, non è degno di combattere i Kaiju al suo fianco. Al lavoro, Kafka incontra il motivatissimo Reno Ichikawa e la sua determinazione a unirsi alla Forza di Difesa non lascia spazio al fallimento. La sua perseveranza risveglia l’ambizione di Kafka di stare accanto a Mina per proteggere insieme l’umanità dai Kaiju. Un sogno congelato dal tempo, sciolto da una promessa ardente“.

Fonte – Comicbook