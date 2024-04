Fairy Tail è sulla buona strada per un grande ritorno con un nuovo capitolo animato e il doppiatore di Natsu Dragneel ha condiviso entusiasmo per l’occasione. Nonostante il manga di Hiro Mashima sia giunto alla sua conclusione alcuni anni fa e l’anime abbia seguito poco dopo, la serie ha continuato il suo viaggio attraverso un manga sequel ufficiale. Ora, i fan avranno ancora più opportunità di seguire le avventure della gilda con l’arrivo previsto dell’anime ufficiale del sequel entro la fine dell’anno.

Fairy Tail: 100 Years Quest, tratto dall’omonimo manga sequel di Hiro Mashima e Atsuo Ueda, riporterà gran parte del cast originale delle versioni anime. Tetsuya Kakihara, la voce di Natsu Dragneel, è entusiasta di riprendere il ruolo e ha condiviso un messaggio caloroso con i fan in vista del grande ritorno del personaggio sullo schermo: “Si è parlato a lungo di questo giorno, ma ora è finalmente arrivato: FAIRY TAIL. Siete pronti per un’altra avventura insieme?”

Cos’è esattamente Fairy Tail: 100 Years Quest? L’anime farà il suo debutto a luglio come parte della programmazione estiva del 2024. Shinji Ishihara, che ha diretto l’anime originale di Fairy Tail, tornerà come direttore capo per il sequel, affiancato da Toshinori Watanabe alla regia per J.C. Staff.

Atsuhiro Tomioka si occuperà della supervisione delle sceneggiature, mentre Yurika Sako si occuperà del design dei personaggi e Yasuharu Takanashi curerà le musiche. Il cast vocale includerà anche Aya Hirano nel ruolo di Lucy Heartfilia, Rie Kugimiya come Happy, Yuichi Nakamura come Gray Fullbuster, Sayaka Ohara come Erza Scarlet, Satomi Satou come Wendy e Yui Hori come Charle.

La serie vede come protagonista Natsu, Lucy, Happy, Erza e l’intera gilda di Fairy Tail. Inisieme decidono di intraprendere la “100 Years Quest”, un’impresa che nessuno ha osato affrontare da oltre un secolo dalla fondazione della gilda. Una città misteriosa, uno spirito inquietante, un nuovo nemico terribile e un nuovo continente da esplorare. Quando si è con veri amici, le avventure non finiscono mai.

Fonte Comic Book